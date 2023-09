Vor Fed-Zinsentscheid: Börsen in Fernost geben nach

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schwächer.

Der SMI verlor zum Handelsstart, konnte im Anschluss jedoch schnell ins Plus vorstossen. Im weiteren Verlauf fiel er jedoch wieder in die Verlustzone und beendete den Handelstag 0,20 Prozent tiefer bei 11'068,70 Einheiten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgten der Tendenz des Leitindex und schlossen 0,32 Prozent schwächer bei 1'733,00 Punkten bzw. 0,25 Prozent leichter bei 14'514,99 Zählern.

Nach dem Taucher vom Vortag von beinahe einem Prozent schien sich die Lage vorerst wieder etwas zu beruhigen. Im weiteren Verlauf ging es jedoch wieder nach unten. In Marktkreisen wurde angesichts der verschiedenen Notenbanktermine diese Woche sowieso zunächst mit grösserer Zurückhaltung bei den Investoren gerechnet. Der wichtigste Termin ist die Sitzung der US-Notenbank vom Mittwoch. Allgemein herrscht Konsens, dass diese die Zinsen nicht weiter erhöhen wird. Dennoch sind seitens des Fed bei den begleitenden Kommentaren Überraschungen möglich. Die Notenbanker könnten nach Ansicht etwa von Experten eine "hawkishe Pause" antönen. Das heisst, dass sie eine weitere Zinserhöhung noch in diesem Jahr zumindest nicht ausschliessen würden.

Eine Marktstrategin von BlackRock verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass das schwankungsreichere Umfeld mit hohen Zinsen, abgebremstem Wirtschaftswachstum in Europa und den USA und hartnäckigem Inflationsdruck scheinbar nur wenig Renditechancen biete. Es gebe davon aber zahlreiche, schrieb sie, "auch in einem Umfeld weniger rosig daherkommender gesamtwirtschaftlicher Perspektiven". Dabei brauche es aber mehr Flexibilität und Fingerspitzengefühl.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt mieden auch am Dienstag das Risiko.

Der DAX eröffnete bereits tiefer und schloss die Sitzung letztlich 0,40 Prozent leichter bei 15'664,48 Punkten ab.

Die Unsicherheit vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed liess die Anleger auch am Dienstag nicht los. Im Mittelpunkt stand die allgemeine Erwartung, dass es am Mittwoch keine erneute Zinserhöhung der US-amerikanischen Währungshüter geben wird und vielleicht auch Signale, dass die Zinsspirale ihr Ende erreicht. Während sich die Ölpreise zusehends der runden Marke von 100 Dollar nähern, wird aber die Sorge grösser, dass dies die Inflation wieder antreibt und die Notenbanker doch noch zum Handeln gezwungen werden.

"Die Börsen haben im Moment zwei grosse Belastungsfaktoren. Und beide hängen unmittelbar miteinander zusammen. Das sind der hohe Ölpreis und die hohen Zinsen", schrieb Experte Thomas Altmann von QC Partners. Laut Altmann gibt es im Moment einfach keine langfristig orientierten Käufer, die den DAX über die 16'000 Punkte treiben könnten. Dafür brauche es positive Nachrichten in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung oder die Geldpolitik.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Dienstag mit Verlusten.

Der Dow Jones Index beendete den Handelstag 0,31 Prozent tiefer bei 34'518,26 Zählern. Der NASDAQ Composite ging 0,23 Prozent schwächer bei 13'678,19 Punkten in den Feierabend.

Nach den kleinen Aufschlägen am Vortag zeigten sich die Anleger am Dienstag erneut vorsichtig. Die Börsianer hüteten sich davor, im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve am Mittwoch neue umfangreiche Positionen einzugehen. Der Markt geht davon aus, dass die Zentralbank die Zinssätze unverändert belassen wird, doch sind Teilnehmer angesichts des hartnäckigen Inflationsdrucks skeptisch, was begleitende Hinweise auf künftige Zinserhöhungen angeht. Laut Ipek Ozkardeskaya, leitende Analystin bei der Swissquote Bank, könnten die über den Prognosen liegenden Konjunkturdaten und der 10-Monats-Hochstand des Ölpreises die Fed zu einer "falkenhaften Pause" veranlassen. "Die Zentralbank dürfte ihre Wachstumserwartungen aufgrund der robusten Verbraucherausgaben und des soliden Wachstums deutlich nach oben korrigieren und sich daher in dieser Woche sicherlich vorsichtig und angemessen falkenhaft geben", sagt sie. Die begleitenden Aussagen dürften auf eine weitere Zinserhöhung vor Jahresende hindeuten, ergänzt Ozkardeskaya.

"Ein Hauch von Unsicherheit umgibt die globalen Märkte. Während US-Aktien und -Anleihen auf der Stelle treten, steigen die Ölpreise, was die politischen Entscheidungen der grossen Zentralbanken, einschliesslich der Federal Reserve, der EZB und der Bank of England, erschwert", sagt Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management. An Konjunkturdaten wurden vor der Startglocke die Baubeginne und Baugenehmigungen für August veröffentlicht. Dabei verzeichneten die Baubeginne einen Rückgang gegenüber dem Vormonat um 11,3 Prozent, während die Volkswirte lediglich mit einem Minus von 1,5 Prozent gerechnet hatten.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch in Rot.

In Tokio sinkt der japanische Leitindex Nikkei um 0,53 Prozent auf 33'064,83 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,33 Prozent auf 3'114,76 Zähler. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,75 Prozent tiefer bei 17'862,36 Einheiten (07:00 Uhr MESZ).

Die Marktteilnehmer zeigen sich vorsichtig im Vorfeld der US-Notenbank-Entscheidung am Abend (mitteleuropäischer Zeit). Es wird zwar nicht mit einer Zinserhöhung gerechnet, doch dürften sich die Fed-Repräsentanten eher falkenhaft äussern.

Grund ist die hartnäckige Inflation, die durch die scheinbar unaufhaltsam aufwärts laufenden Ölpreise stetige Nahrung erhält. Am Mittwoch geben die Ölpreise indes etwas nach; Teilnehmer sprechen von einer kleinen Gegenbewegung. Ein Warnsignal lieferte am Vortag die Verbraucherpreisinflation aus Kanada, die höher ausgefallen war als erwartet.

