US-Zinsentscheid im Blick: SMI im Minus -- DAX höher -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte mit Verlusten.

Der SMI begann 0,41 Prozent tiefer bei 11'652,76 Punkten und verbleibt in der Verlustzone.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI notierten zum Start im Minus. Der SPI begann 0,53 Prozent schwächer bei 15'497,80 Zählern, während der SLI 0,38 Prozent im Minus bei 1'931,09 Punkten in den Handel startete. Auch im weiteren Verlauf bewegen sich die Indizes auf rotem Terrain.

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Tag der US-Zinsentscheidung den Rückwärtsgang ein. Am Mittwoch mache sich eine sehr zurückhaltende, abwartende Stimmung breit, heisst es denn auch von Börsianern. "Niemand ist vor den Weihnachtsfeiertagen zu grossen Experimenten bereit", erklärte ein Händler. Ähnliches war bereits am Vorabend an der Wall Street zu beobachten, wo der Dow Jones den neunten Verlusttag in Folge und damit die längste negative Serie seit 1978 hinlegte.

"Das ist aktuell eine der geräuschlosesten Korrekturen, die der Aktienmarkt je gesehen hat", sagte ein Marktteilnehmer. Zwar gilt die Fed-Zinssenkung um 25 Basispunkte am Abend als sicher. Die begleitenden Kommentare von Notenbankchef Jerome Powell bergen aber durchaus das Risiko, recht restriktiv zu klingen und damit noch vor dem Fest die bereits abgekühlte Zinsfantasie weiter zu dämpfen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch etwas fester.

Der DAX startete 0,13 Prozent stärker bei 20'273,85 Einheiten und tendiert anschliessend seitwärts.

Vor der Sitzung der US-Notenbank an diesem Mittwoch dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Als ausgemacht gilt, dass die Fed den Leitzins um weitere 25 Basispunkte senkt. "Spannender als die Zinsentscheidung selbst ist heute die Aktualisierung der Fed-Prognosen für die Jahre 2025, 2026 und 2027", schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Bislang habe es die Notenbank vermieden, die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten zu kommentieren. Nun aber kämen die Fed-Mitglieder nicht mehr darum herum, die Auswirkungen von Trumps Wirtschaftspolitik auf Inflation, Wachstum und auf den Leitzins zu prognostizieren.

Von der Helaba hiess es, die Fed stehe im Hinblick auf die Perspektiven vor dem Problem, dass der US-Arbeitsmarkt trotz einer trendmässig verringerten Beschäftigungsdynamik weiterhin ansehnliche Lohnsteigerungen aufweise. Dies führe dazu, dass insbesondere die Preissteigerungen bei Dienstleistungen und damit die Kernteuerung erhöht geblieben seien. Die Einschätzungen zu den wirtschaftlichen und preislichen Perspektiven im kommenden Jahr würden daher unter genauer Beobachtung stehen.

WALL STREET

Die US-Börsen notieren am Mittwoch im Plus.

Der Dow Jones begann den Handel 0,02 Prozent im Plus bei 43'459,72 Einheiten und baut seine Zuschläge im weiteren Verlauf aus.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls 0,03 Prozent höher bei 20'114,98 Zählern und notiert auch im Anschluss auf grünem Terrain.

Richtig Bewegung im Markt erwarten Händler erst mit der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung am Abend.

Die finale geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank im Jahr 2024 könnte den schwächelnden Dow wiederbeleben - oder auch die Stimmung an der Wall Street verschlechtern. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte wird am Zinsterminmarkt mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95 Prozent eingepreist. Damit stagniert diese Kennziffer seit dem Vortag. Spannender für Investoren wird jedoch die Pressekonferenz mit US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Denn der weitere Zinspfad gilt als etwas unsicher. Daher erhoffen sich Anleger eine deutlicher absehbare Marschroute der Fed und damit auch hinsichtlich der Kreditkosten 2025.

"Es wird erwartet, dass die Zentralbank im nächsten Jahr langsamer vorgeht, angesichts der Stärke der US-Wirtschaft (...). Powell wird später genau beobachtet werden, um Hinweise auf das Tempo weiterer geldpolitischer Lockerungen zu erhalten, obwohl die Orientierung wahrscheinlich begrenzt sein wird, angesichts der Unvorhersehbarkeit von Donald Trumps Politik", sagt Marktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown. Die Woche der Notenbanken umfasst zudem weitere Zinsentscheidungen am Donnerstag in Japan, Grossbritannien, Norwegen und Schweden. Insofern wird die Fed nicht das letzte Wort 2024 haben.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigten sich am Mittwoch mehrheitlich in der Gewinnzone.

In Tokio tendierte der Nikkei 225 letztlich 0,72 Prozent tiefer bei 39'081,71 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite schlussendlich 0,62 Prozent auf 3'382,21 Einheiten.

Der Hang Seng in Hongkong notierte schliesslich 0,83 Prozent im Plus bei 19'864,55 Zählern.

Mehrheitlich mit Aufschlägen zeigten sich zur Wochenmitte die ostasiatischen Börsen. Vor allem an den chinesischen Aktienmärkten ging es nach oben. Hier stützte ein Agenturbericht, der im späten Handel am Vortag bekannt wurde. Demnach hatte sich die chinesische Führung vergangene Woche darauf verständigt, das Haushaltsdefizit im kommenden Jahr auf 4 Prozent des BIP zu erhöhen und damit auf den höchsten Stand seit Bestehen des Landes.

China wird auf dem Nationalen Volkskongress im März wahrscheinlich ein hohes Wachstumsziel und einen Rekord-Fiskalhaushalt für 2025 festlegen, um das Vertrauen der Märkte zu stärken und seine Politik schrittweise auf den Konsum zu verlagern, so die Ökonomen von Morgan Stanley. Chinas jährliches BIP-Wachstumsziel für das Jahr 2025 werde wahrscheinlich bei erhöhten 5 Prozent bleiben, mit einer bescheidenen, um 2 Billionen Yuan erhöhten fiskalischen Expansion und einem offiziellen Defizit von 4 Prozent. Wenn Trumps Zollmassnahmen kurz nach seiner Amtseinführung wirksam werden sollten, könnte Peking weitere Details zu den Konjunkturmassnahmen bekannt geben oder sogar das Programm für den Handel mit Konsumgütern vor der Sitzung des Nationalen Volkskongresses im März vorziehen, fügen sie hinzu.

In Tokio sprachen Teilnehmer weiter von Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsentscheidung der japanischen Notenbank am Donnerstag. Daneben wird die US-Notenbank am Mittwochabend ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Während eine Zinssenkung um 25 Basispunkte der Fed fast vollständig eingepreist ist, herrschte Unsicherheit über den weiteren Zinspfad in den USA. Bei der Bank of Japan hatten zuletzt Berichte Zweifel hinsichtlich der Markterwartung geschürt. Die Notenbank könnte den Leitzins stabil halten, nachdem zuvor auf eine Anhebung des Leitzinses spekuliert worden war.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires