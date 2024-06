SMI und DAX vorbörslich im Plus -- Börsen in Fernost uneinig

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag weiter etwas zulegen.

Der SMI tendiert vorbörslich etwas höher.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI werden vorbörslich leicht in Grün gesehen.

An der Schweizer Börse zeichnet sich am Dienstag nach der zuletzt schwächeren Performance eine leichte Gegenbewegung ab. Allerdings war der Leitindex SMI auch zu Wochenbeginn zunächst knapp im Plus gestartet, bevor ihn Kursverluste bei den defensiven Schwergewichten phasenweise unter die 12'000er-Marke geschickt hatten. Vor allem die Vorgaben aus Übersee sprechen für einen freundlichen Auftakt.

Die Wall Street hat am Montag ihren Rekordkurs fortgesetzt und die asiatischen Börsen folgen nun, wobei in den USA weiter vor allem Kursgewinne bei den Technologiewerten die treibende Kraft für das anhaltende Rally sind. Grundsätzlich dürften sich Investoren vor der am Donnerstag anstehenden Lagebeurteilung der SNB etwas zurückhalten, heisst es am Markt. Selten waren Prognostiker so uneins, was den weiteren Zinspfad der Schweizer Währungshüter betrifft. Aber auch die anstehenden Neuwahlen in Frankreich dürften bis mindestens Monatsende für eine anhaltende Volatilität sorgen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte die Stabilisierung am Dienstag weiter anhalten.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Die leichte Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte am Dienstag weiteren Schwung erhalten. Unterstützung kommt einmal mehr aus den USA, wo die Rekordlaune für Technologieaktien andauert. Konjunkturseitig richtet sich der Blick hierzulande auf die ZEW-Daten. Den Helaba-Experten zufolge ist mit einer weiteren kleinen Stimmungsverbesserung zu rechnen. Am Nachmittag dürfte die Aufmerksamkeit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion aus den USA im Monat Mai gelten, wobei für beides leichte Zuwächse erwartet werden.

Zum Wochenauftakt war der DAX zwar zwischenzeitlich noch einmal fast an das Tief vom Freitag bei 17'951 Punkten herangelaufen, dann aber erneut den Dreh über die runde Marke von 18'000 Punkten geschafft. Gemeinsam mit der nicht weit entfernt liegenden 100-Tage-Durchschnittslinie stellt sie derzeit einen recht stabilen Widerstand dar und bietet so der jüngsten Korrektur Einhalt.

Dabei hilft, dass am Vortag nicht nur die technologielastige Nasdaq-Börse erneut in neue Rekordhöhen kletterte, sondern auch der marktbreite S&P 500. Die Anleger setzen neben dem Boomthema künstliche Intelligenz (KI) auch weiter auf die Zinswende in den USA, auch wenn die Notenbank Fed in der vergangenen Woche zunächst an ihrer Hochzinspolitik festgehalten hatte.

In Europa sehen die Marktstrategen der UBS derweil eine Überreaktion auf das politische Risiko durch die Neuwahlen in Frankreich. Diese biete Chancen, denn der wahrscheinlichste Ausgang sei eine Pattsituation mit anschliessenden Kompromissen.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Montag auf grünem Terrain.

Der Dow Jones Index zeigte sich zum Handelsstart etwas schwächer, drehte dann aber rasch ins Plus und schloss noch 0,49 Prozent höher bei 38'778,10 Punkten.

Der NASDAQ Composite startete minimal fester und konnte die Gewinne dann deutlich ausbauen. Hierbei markierte er ein neues Allzeithoch (17'935,99 Einheiten). Letztlich ging der technologielastige Index bei 17'857,02 Punkten und damit 0,95 Prozent fester in den Feierabend.

Nach einem eher zähen Start in die neue Woche hat die Wall Street am Montag die Rekordjagd der vergangenen Wochen fortgesetzt. Zugpferde waren einmal mehr die Aktien der grossen Technologiekonzerne. Der Tech-Index NASDAQ 100 hatte schon im frühen Handel eine weitere Höchstmarke erklommen und diese im Verlauf noch hochgeschraubt. Der marktbreite S&P 500 folgte später mit einem Rekordhoch. Der Dow Jones Industrial hinkte dagegen weiter hinterher.

Der technologielastige NASDAQ 100 stieg auf das fünfte Rekordhoch in Folge. Zuletzt betrug der Aufschlag 1,1 Prozent auf 19 865 Zähler. Der Index steht kurz vor dem Überwinden der Hürde bei 20 000 Punkten.

Der Hype um Künstliche Intelligenz und die dafür notwendigen Komponenten trieb an der NASDAQ-Börse erneut die Papiere der grossen Halbleiterhersteller an. So erreichten NVIDIA, Broadcom, Micron Technology und Applied Materials allesamt weitere Rekordmarken.

ASIEN

Die Börsen in Fernost können sich am Dienstag nicht für eine gemeinsame Richtung entscheiden.

In Tokio zieht der Leitindex Nikkei 225 1,00 Prozent an auf 38'482,11 Punkte.

Der Shanghai Composite kann indes um 0,28 Prozent zulegen auf 3'024,19 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng 0,23 Prozent auf 17'894,75 Einheiten ab.

Den Anlegern fehlt angesichts vorsichtiger Notenbanken derzeit die Fantasie für sinkende Zinsen.

Chinas Notenbank beliess einen mittelfristigen Zinssatz unverändert. Heimische Konjunkturdaten fielen durchwachsen aus. Während der Einzelhandelsumsatz im Mai die Erwartungen übertraf, blieb das Wachstum der Industrieproduktion dahinter zurück.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires