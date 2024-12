Börsen in Fernost zurückhaltend - Hang Seng tiefer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt knüpfte am Dienstag an seine schwächere Vortagesentwicklung an.

Der SMI startete bereits etwas tiefer in den Handel und weitete seine Verluste im Verlauf aus. Dabei fiel sogar die Marke von 11'700 Punkten. Letztlich gab er 1,01 Prozent auf 11'642,39 Punkte nach.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI gaben ebenfalls nach. Sie verloren letztlich 0,86 Prozent auf 15'534,59 Zähler respektive 0,88 Prozent auf 1'928,69 Einheiten.

Dem Markt fehle es an Impulsen, war aus dem Handel zu hören. Selbst die Ansage Chinas, die Konjunktur ankurbeln zu wollen, konnte Investoren nicht aus der Deckung locken. "Wenn gute Nachrichten nicht mehr zu steigenden Kursen führen, ist das in der Regel ein Warnzeichen. Sie sind bereits in den Kursen enthalten", sagte ein Händler.

Marktbewegende Termine stehen erst ab Mittwoch an: Dann werden in den USA Inflationsdaten publiziert, die Einfluss auf die Zinsentscheidung des Fed kommende Woche haben dürften. Bevor der Entscheid der US-Notenbank ansteht, werden aber bereits an diesem Donnerstag SNB und EZB über ihre weitere Zinspolitik informieren. In Marktkreisen gelten weitere Zinssenkungen von beiden Notenbanken als gesetzt; die Frage ist, wie gross die Schritte ausfallen. Im Falle der EZB müssten sich die Währungshüter entscheiden, was sie im kommenden Jahr wollen: die Inflation bekämpfen oder für Wachstum sorgen, vor allem angesichts der politischen Unsicherheit in Frankreich und den anstehenden Neuwahlen in Deutschland.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Dienstag zurück.

Der DAX verlor zum Auftakt leicht und konnte sich im Verlauf nicht klar für eine Richtung entscheiden. Zum Handelsende notierte er marginale 0,08 Prozent tiefer bei 20'329,16 Zählern.

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag abgerissen, eine weitere Höchstmarke blieb dem Index verwehrt. Am Vortag hatte der DAX unmittelbar zu Handelsbeginn mit 20.461 Zählern das sechste Rekordhoch in Folge erreicht, diese Gewinne anschliessend aber abgegeben.

Aus börsentechnischer Sicht sei der DAX nach der jüngsten Kurs-Rally "überkauft", schrieb die Landesbank Helaba. Eine vorübergehende Korrektur sei daher nicht unwahrscheinlich, ein Rücksetzer bis auf 20'000 Punkte durchaus möglich.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen hielten sich am Dienstag zurück.

So eröffnete der Dow Jones bereits schwächer und behielt seine negative Tendenz letztlich auch bei: Er ging 0,35 Prozent tiefer bei 44'247,83 Punkten in den Feierabend.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite beendete die Sitzung 0,25 Prozent schwächer bei 19'687,24 Zählern, nachdem er zum Start noch leicht gestiegen war.

Marktteilnehmer wagten vor den am Mittwoch erwarteten US-Inflationsdaten keine grossen Sprünge, hiess es aus dem Handel. Von den Inflationsdaten erhoffen sich die Anleger neue Signale mit Blick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche. Es wird überwiegend mit einer erneuten Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Für eine Zinssenkung könnte es nach Einschätzung der Commerzbank aber knapp werden, falls die Inflation im November höher als erwartet ausfällt.

ASIEN

In Fernost geht es zur Wochenmitte uneinheitlich zu.

In Tokio steigt der Nikkei 225 derzeit leicht um 0,07 Prozent auf 39'397,05 Punkte nach.

Auch auf dem chinesischen Festland tendiert der Shanghai Composite derweil 0,25 Prozent fester bei 3'431,10 Zählern.

Der Hang Seng präsentiert sich daneben etwas tiefer: Er verliert 0,49 Prozent auf 20'212,07 Einheiten.

In engen Grenzen uneinheitlich ist die Tendenz am Mittwoch im Handelsverlauf an den asiatischen Aktienmärkten. Überall warten die Börsianer insbesondere auf neue Preisdaten aus den USA im späteren Tagesverlauf und halten sich deswegen mit Käufen zunächst eher zurück. Die Inflation im November dürfte das letzte Zünglein an der Waage sein, ob die US-Notenbank am 18. Dezember tatsächlich die Zinsen weiter senken wird. Erwartet wird dies aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 86 Prozent.

Aus dem Handel in China heisst es, die Stimmung habe sich verbessert, nachdem das Politbüro eine stärkere geld- und fiskalpolitische Unterstützung im Jahr 2025 signalisiert habe. Die Anleger hofften nun auf die kommende Zentrale Wirtschaftskonferenz. Zu den Gewinnern gehören Aktien aus dem Immobiliensektor, der im Falle weiterer staatlicher Stimuli besonders adressiert werden dürfte. Poly Real Estate oder China Vanke gewinnen je 1,1 Prozent.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires