Woche der Notenbanken: SMI und DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag knapp im Plus starten.

Vorbörslich gewinnt der SMI zeitweise um 0,17 Prozent auf 11'080,30 Punkte. Damit würde er sich über der Marke von 11'000 Punkten halten. Am Freitag ging er um 0,95 Prozent höher bei 11'071,77 Zählern ins Wochenende.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI beendeten den Freitagshandel ebenfalls klar im Plus (SPI: 0,97 Prozent, 14'468,58 Einheiten; SLI: 1,0 Prozent, 1'747,92 Einheiten).

Mit einem vorsichtigen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Mit dem Anstieg nach dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht sei nun viel vorweggenommen worden, heisst es im Handel.

Im Wochenverlauf stehen nun die Zinsentscheidungen der Fed und der EZB im Fokus. Danach gehen Händler de facto von einem Ende der Börsenaktivitäten von Grossanlegern aus, da die Bücher fürs Jahr dann geschlossen werden. Bei den Rohstoffwerten und anderen china-abhängigen Branchen rechnen Händler mit leichtem Abgabedruck: Die Inflationsdaten aus China gingen stärker als erwartet zurück, vor allem die Produzentenpreise zeigen mit minus 3,0 Prozent zum Vorjahr nicht den erhofften Anstieg der Güternachfrage.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Montag mit einem kleinen Plus erwartet.

In vorbörslchen Indikationen zeigt sich der DAX zeitweise um 0,13 Prozent höher bei 16'782,60 Punkten. Damit läge er zum Handelsstart nur knapp unter dem am Freitag markierten Allzeithoch bei 16'782,72 Punkten. Letztendlich ging das Börsenbarometer am Freitag 0,78 Prozent höher bei 16'759,22 Punkten ins Wochenende.

Der DAX könnte seine Rekordjagd am Montag erst einmal fortsetzen - wenn auch mit gebremstem Schaum. Bisher hat die Jahresendrally den DAX um fast 15 Prozent nach oben getragen. Mit einem Kursanstieg um gut 20 Prozent seit Jahresbeginn winkt ihm die beste Entwicklung seit dem Vor-Corona-Jahr 2019.

Allerdings warnte der charttechnische Analyst Christoph Geyer in seinem Wochenausblick vor einem Rückschlag. "Auch der schönste und stabilste Aufwärtstrend ist nicht auf Dauer mit dieser Dynamik durchzuhalten", schrieb er. Es stehe eine Woche bevor, die nach der Saisonalität "mit höchster Wahrscheinlichkeit einen kurzen Knick" bringen werde.

Zudem werden die letzten wichtigen Leitzinsentscheidungen des Jahres erwartet - am Mittwochabend in Washington und am Donnerstag in Frankfurt und London. Vor Weihnachten sind von der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) keine Zinsschritte zu erwarten. Entscheidend seien die jeweiligen Sitzungen aber für die Erwartungen am Markt, ab wann und wie deutlich im neuen Jahr die Zinsen sinken dürften, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich in der letzten Sitzung vor dem Wochenende mit Aufschlägen.

Der Dow Jones Index stieg kaum bewegt in die Sitzung ein. Zeitweilige Verluste konnte der US-amerikanische Leitindex jedoch abschütteln und ging 0,36 Prozent höher bei 36'247,87 Punkten ins Wochenende. Der technologielastigen NASDAQ Composite konnte seine anfängliche Einbussen vollständig aufholen und schlussendlich 0,45 Prozent auf 14'403,97 Zähler zulegen.

Im Fokus stand der US-Arbeitsmarktbericht, der einen leicht höheren Stellenaufbau ausgewiesen hat als erwartet. Damit gibt es verhaltene Sorgen bei den Anlegern, ob ihre hochgespannten Zinssenkungserwartungen weiter passen. Dennoch setzte sich die Jahresendrally fort.

Zuletzt hatte die Einschätzung für gute Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt, dass die US-Konjunktur eine weiche Landung erfahren dürfte, also keine Rezession droht und zugleich die Zeichen auf Zinssenkungen stehen. Als Folge ging es mit den Renditen am Anleihemarkt rasant abwärts, was zugleich den Aktienmarkt beflügelte.

Mehr als fraglich ist allerdings, ob der am Freitag ausgewiesene Stellenaufbau von 199'000 gross genug ist, um die US-Notenbank sogar wieder über Zinserhöhungen nachdenken zu lassen. Erwartet worden waren 190'000 neue Stellen. Zuletzt hatte US-Notenbankchef Powell gesagt, dass Gedanken an Zinssenkungen verfrüht seien, zugleich aber signalisiert, dass die Zeit der Zinserhöhungen wohl vorbei sein dürfte.

ASIEN

Die asiatischen Anleger können sich am Montag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

In Tokio schloss der Nikkei 225 um 1,50 Prozent höher bei 32'791,80 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verabschiedete sich der Shanghai Composite 0,74 Prozent stärker bei 2'991,44 Einheiten aus dem Montagshandel. Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil gegen 8:15 Uhr unserer Zeit um 1,10 Prozent auf 16'155 Zähler nach.

Sehr uneinheitlich geht es am Montag im Handelsverlauf an den Börsen in Asien zu. Während die Kurse in Hongkong abtauchen, geht es in Tokio kräftig nach oben. Der japanische Leitindex hatte aber an den beiden Handelstagen zuvor auch sehr stark nachgegeben, vor allem weil der Yen massiv aufgewertet hatte. Von dieser Seite kommt nun wieder etwas Entlastung, der Dollar zeigt sich etwas erholt.

Daneben verweisen Teilnehmer auf die leicht positive Vorgabe der Wall Street, nachdem dort die Arbeitsmarktdaten für November insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausgefallen waren. Damit verfestigte sich die Einschätzung der meisten Marktteilnehme einer weichen Landung der US-Wirtschaft bei zugleich günstigen Zinsaussichten.

In Shanghai verpuffen neue Preisdaten, die Sorgen über eine schwache Nachfrage schüren. Sowohl Verbraucher- wie auch Erzeugerpreise gingen im November stärker zurück als erwartet. Zugleich ergeben sich dadurch zwar potenziell Spielräume für die Zentralbank, die Geldpolitik zu lockern. Allerdings kamen erst am Freitag Signale aus einem Treffen des Politbüros, wonach weitere Konjunkturmassnahmen massvoll ausfallen sollen. Das dürfte jene Akteure enttäuschen, die auf aggressive Massnahmen gehofft hatten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires