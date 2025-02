SMI fester -- DAX erklimmt neues Rekordhoch -- Chinas Börsen leichter - Feiertag in Japan

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag freundlich.

Der SMI bewegt sich auf grünem Terrain, nachdem er 0,02 Prozent höher bei 12'629,76 Punkten gestartet ist.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI eröffneten die Sitzung 0,06 Prozent im Plus bei 16'777,77 Zählern respektive 0,02 Prozent höher bei 2'077,59 Punkten und bewegen sich auch aktuell auf grünem Terrain.

US-Präsident Donald Trump hat wie erwartet den Handelskonflikt verschärft, die Reaktion der Investoren bleibt vergleichsweise ruhig. So lassen etwa die vorbörslichen Indikationen für den Schweizer Markt am Dienstag erneut eine kaum veränderte Eröffnung erwarten. Die Vorgaben sprechen laut Händlern ebenfalls für keine stark bewegte Eröffnung. So ist die Wall Street am Montag mit Gewinnen in die Woche gestartet. In Asien fällt die Reaktion auf die erwartete Ankündigung Trumps, Stahl- und Aluminiumimporte in die USA mit Zöllen von 25 Prozent zu belegen, ebenfalls vergleichsweise nüchtern aus.

Dass unterschwellig doch eine gewisse Unsicherheit herrscht, zeigt derweil der Goldpreis, der erneut einen Rekord setzte. Mit Blick auf Trumps Zollpolitik steige die Sorge vor einem erneuten Anziehen der Teuerungsrate in den USA, sind sich Strategen einig. Allerdings werde es eine Weile dauern, bis diese Zölle sich tatsächlich bemerkbar machen. So dürften die US-Inflationsdaten in dieser Woche denn auch eher einen Rückgang der Preisdaten zeigen. Zuvor wird noch Fed-Chef Jerome Powell an diesem Nachmittag im Rahmen der halbjährlichen geldpolitischen Anhörung vor dem Senatsausschuss für Banken, Wohnungsbau und städtische Angelegenheiten sprechen. Seine Äusserungen zu Zöllen und Inflation werden genau beobachtet werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex schafft es am Dienstag auf ein neues Rekordhoch.

Der DAX hat die Sitzung marginale 0,01 Prozent tiefer bei 21'909,96 Punkten eröffnet. Anschliessend konnte er zulegen und ein neues Rekordhoch bei 21'977,18 Punkten erreichen, bevor er wieder an die Nulllinie zurückfällt.

Gleichwohl hielten sich die Kursbewegungen diesseits des Atlantiks in Grenzen. "Die Luft wird für die internationalen Aktienindizes zunehmend dünner, da bereits sehr viel Konjunkturoptimismus eingepreist ist", sagte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Es sei allerdings vollkommen unklar, ob es zu einer breiten Konjunkturerholung in der Eurozone kommen wird. Dabei spiele der handelspolitische Protektionismus der USA eine schwerwiegende Rolle. So hat US-Präsident Donald Trump wie angekündigt Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten auf den Weg gebracht.

Im DAX stehen Merck KGaA im Fokus. Die Darmstädter bestätigten Übernahmegespräche mit Springworks Therapeutics - einem Spezialisten für zielgerichtete Tumortherapie.

Ansonsten geht die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde.

WALL STREET

Die Wall Street verbuchte am Montag Gewinne.

Der Dow Jones begann den Handel bereits höher und bewegte sich auch im Anschluss im Plus. Er schloss die Sitzung 0,38 Prozent höher bei 44'470,41 Punkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete stärker und baute seine Zuschläge im weiteren Verlauf aus. Er notierte letztlich 0,98 Prozent im Plus bei 19'714,27 Einheiten.

Am Freitag hatten insgesamt solide Arbeitsmarktdaten Erwartungen untermauert, dass die US-Notenbank sich mit weiteren Zinssenkungen Zeit lassen wird. Der Verkaufsdruck verstärkte sich, als US-Präsident Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte ankündigte.

Konjunkturdaten standen am Montag nicht auf der Agenda. Auch die Bilanzsaison legte eine Pause ein. Unter den grösseren US-Unternehmen hat McDonald's Geschäftszahlen vorgelegt, die zwar die Erwartungen von Analysten verfehlten, aber beim flächenbereinigten Wachstum Stärke bewiesen, wie Marktteilnehmer sagten.

Bedenken wegen der protektionistischen Handelspolitik der US-Regierung liessen Anleger zum Gold greifen, das als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt. Der Preis für die Feinunze stieg auf ein neues Rekordhoch. Nicht ganz so gefragt sind Staatsanleihen. Die Zehnjahresrendite gab nur minimal nach.

Der Dollar, der am Freitag von den robusten Arbeitsmarktdaten und der Zollankündigung profitiert hatte, zeigte sich gut behauptet. Deutlich aufwärts ging es mit den Ölpreisen, die sich von den Verlusten der Vorwoche erholten. Marktteilnehmer seien noch unentschlossen, ob sie die jüngsten Strafzollankündigungen als Teil einer Verhandlungsstrategie oder als strukturellen Kurswechsel in der Handelspolitik sehen sollten, so Beobachter.

ASIEN

Die chinesischen Börsen geben am Dienstag nach.

In Tokio wird am Dienstag nicht gehandelt. In Japan wird die Staatsgründung gefeiert. Am Montag notierte der Nikkei 225 letztlich marginale 0,04 Prozent höher bei 38'801,17 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite gegen 07:00 MEZ 0,26 Prozent auf 3'313,62 Zähler.

Für den Hang Seng in Hongkong geht es daneben um 0,35 Prozent nach unten auf 21'446,02 Stellen.

Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen. Der Markt ignoriere weitgehend Trumps neue 25-Prozent-Zölle auf Stahl und Aluminium, sie seien bereits seit einigen Monaten im Voraus eingepreist worden, heisst es dort. In Hongkong gehören Autoaktien zu den grösseren Verlierern. Sie hätten nach den Feiertagen zum chinesischen Neujahrsfest eine gute Entwicklung gehabt, heisst es. Nun sehe man eine wohl kurzfristige Korrektur, zumal es fundamental nichts Neues gebe.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires