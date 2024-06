Vor US-Zinsentscheid am Mittwoch -- SMI dürfte schwächer starten -- DAX vor rotem Auftakt -- Japans Börse mit Gewinnen - Kein Handel in China und Hongkong.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte mit Verlusten in die neue Handelswoche starten.

Der SMI war am Freitag 0,11 Prozent fester bei 12'254,76 Punkten in den Feierabend gegangen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der leicht positiven Tendenz des Leitindex. Der SPI beendete den Handel 0,08 Prozent im Plus bei 16'263,73 Stellen. Der SLI schloss derweil bei 1'987,06 Indexpunkten (+0,04 Prozent).

Der Termin der Woche ist der am Mittwoch anstehende Leitzinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve. Nachdem die EZB in der Vorwoche die Leitzinsen gesenkt hatte, hoffen Anleger nun auch auf eine Zinswende in den USA.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte zum Wochenstart an seine schwache Entwicklung vom Freitag anknüpfen.

Der DAX ging letztlich am Freitag mit einem Minus von 0,51 Prozent bei 18'557,27 Stellen in den Feierabend.

Damit dürfte die Hängepartie weitergehen, denn der Leitindex bliebe in seiner Spanne der vergangenen Wochen. Diese reicht grob von 18'400 Punkten bis zum Rekordhoch bei knapp 18'900 Zählern. Nachdem die EZB ihre erste Zinssenkung vorgenommen hat, richten die Blicke sich in dieser Woche auf die US-Notenbank Fed, die am Mittwoch ihre nächste Entscheidung bekannt gibt. "Die Fed wird auf ihrer anstehenden Sitzung den Leitzins nicht ändern", sagte am Freitag Devisenstratege Christian Apelt von der Landesbank Helaba. Ähnlich wie bei der EZB werden vor allem ihre Projektionen und Einschätzungen spannend. Anleger bleiben daher vorsichtig. Zudem nimmt die politische Unsicherheit zu, auch mit Blick auf Frankreich. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wagt nach der krachenden Niederlage seines Mitte-Lagers bei der Europawahl die Flucht nach vorn. Mit der Neuwahl der Nationalversammlung will der Liberale klare politische Verhältnisse schaffen und hofft wohl, seine Mehrheit in der Parlamentskammer auszubauen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenende etwas schwächer.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung marginal tiefer und bewegte sich weiterhin wenig verändert. Letztendlich ging er 0,22 Prozent leichter bei 38'798,99 Einheiten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite gab zum Start etwas nach und verharrte dann auf rotem Terrain, wo er die Freitagssitzung 0,23 Prozent schwächer bei 17'133,13 Zählern beendete.

Im Spannungsfeld schwindender Zinssenkungshoffnungen und eines auf eine robuste Konjunktur hindeutenden Arbeitsmarktberichts haben die US-Börsen am Freitag knapp behauptet geschlossen. Am Anleihemarkt fielen die Kurse deutlich, die Renditen zogen also an. In der Wochenbilanz sanken die Renditen aber dennoch - i, Zehnjahresbereich von knapp 4,50 auf 4,43 Prozent. Der US-Jobbericht versetzte der Zinssenkungsfantasie einen Dämpfer, weil im Mai deutlich mehr Stellen geschaffen wurden als geschätzt. Ausserdem stiegen die Löhne stärker als erwartet.

Am Zinsterminmarkt sank die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung im September auf etwa 50 von zuvor knapp 70 Prozent.

Die steigenden Marktzinsen trieben den Dollar an. Der Dollarindex kletterte um 0,8 Prozent. Der Euro fiel von knapp 1,09 auf rund 1,08 Dollar. Stark unter Druck stand der Goldpreis. Nach den Gewinnen der Vortage verbilligte sich die Feinunze um 88 Dollar auf 2.288 Dollar bzw. um 3,7 Prozent. Die steigenden Renditen machen Anleihen gegenüber dem zinslosen Edelmetall als Anlage attraktiver. Zudem belastete der feste Dollar, weil er das in Dollar gehandelte Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum teurer macht. Marktteilnehmer verwiesen auch darauf, dass China im Mai sein Goldvorräte nicht weiter aufgebaut habe.

ASIEN

An den Börsen in Fernost verlief der Wochenstart ruhig.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,01 Prozent bei 39'075,40 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland wurde wegen des Drachenbootfestes am Montag nicht gehandelt, dort hatte derShanghai Composite am Freitag 0,08 Prozent auf 3'051,28 Punkte gewonnen. Geschlossen blieb auch der Markt in Hongkong: Der Hang Seng steht nach einem Minus von 0,59 Prozent im Freitagshandel damit unverändert bei 18'366,95 Indexpunkten.

An den asiatischen Börsen setzte sich am Montag keine einheitliche Tendenz durch. Viele Marktteilnehmer in Asien warteten auf die Notenbanksitzungen zur Wochenmitte in den USA und zum Wochenausklang in Japan. Im Vorfeld ist der Handel an den Devisenmärkten dünn, die Renditen der Anleihen ziehen überwiegend an.

In Japan steckte man die schwachen Vorlagen aus den USA und die anziehenden Renditen nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht gut weg. Die Rendite der 5-jährigen japanischen Staatsanleihen stieg um 3,5 Basispunkte auf 0,585 Prozent, die der 10-jährigen um 4,5 Basispunkte an auf 1,015 Prozent. Vom festeren Dollar profitierten unter anderem die Aktien aus dem Finanzbereich und die Autotitel.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires