Ruhiger Wochenstart erwartet: SMI vorbörslich kaum bewegt -- DAX dürfte nach Rekordrally wenig verändert starten -- Chiptitel belasten - Mehrheitlich leichte Verluste in Asien

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zunächst einen ruhigen Start aufs Parkett legen.

Der SMI war am Freitag 0,09 Prozent tiefer bei 11'780,65 Punkten in den Feierabend gegangen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigten sich ebenfalls schwächer, nachdem sie zum Start etwas nachgegeben hatten. Zum Ende der Sitzung notierten sie 0,06 Prozent leichter bei 15'693,91 Zählern bzw. 0,01 Prozent im Minus bei 1'948,50 Einheiten.

Im Anlegefokus dürften in dieser Woche Zentralbank-Entscheidungen stehen. Eine Leitzinssenkung der EZB am Donnerstag gilt angesichts der wirtschaftlichen Schwäche als ausgemachte Sache. Sollte der Sentix-Index am Montagmorgen als Vorlauf des ifo-Indikators die Talfahrt der ehemaligen Konjunkturlokomotive Deutschland für die Eurozone bestätigen, dürfte es daran keinen Zweifel mehr geben. Dazu werden im Wochenverlauf wichtige US-Preisdaten vorgelegt, als letztes wichtiges Konjunkturdatum vor der US-Zinsentscheidung in der kommenden Woche.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte zunächst kaum verändert in die neue Woche starten.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte zum Auftakt zunächst wenig Bewegung zu sehen sein. Der DAX hatte am Freitag noch ein neues Rekordhoch erreicht bei 20'400 Punkten - das Börsenbarometer verabschiedete sich schlussendlich 0,13 Prozent fester bei 20'384,61 Zählern ins Wochenende.

Der DAX könnte seinen Rekordlauf am Montag fortsetzen. Indikationen zeigen aber, dass er dafür zu Wochenbeginn neuen Schwung braucht. Für eine Bestmarke müsste er bis auf knapp 20'426 Punkte steigen. Im Fokus steht in der neuen Woche die Geldpolitik der Notenbanken. Anzeichen für ein Ende der Jahresendrally und Gewinnmitnahmen gibt es mit dem wenig Auftakt bewegten weiterhin nicht. Sieben Gewinntage mit einem Gesamtanstieg um mehr als 1'000 Punkte hat der Leitindex schon aufzuweisen. Mit einem Jahresplus von fast 22 Prozent könnte 2024 das beste Anlegerjahr seit 2019 werden.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag mit uneinheitlicher Tendenz.

Der Dow Jones tendierte bergab und verlor 0,28 Prozent auf 44'642,52 Einheiten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich hingegen freundlich und legte um 0,81 Prozent auf 19'859,77 Zähler zu und markierte damit ein neues Rekordhoch.

Die gute Laune am US-Aktienmarkt hat am Freitag den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht für November unbeschadet überstanden. Er fiel weitgehend wie erwartet aus, eine negative Überraschung für die Zinssenkungsspekulation blieb damit aus. Am Zinsterminmarkt stieg darauf die Erwartung einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank am 18. Dezember deutlich auf 85 Prozent von gut 70 tags zuvor. Aus US-Notenbankerkreisen hatte es zuletzt unter anderem geheissen, zu starke Arbeitsmarktdaten oder zu hohe Inflationsraten in der kommenden Woche, könnten noch zu einem Umdenken bei der Zinsentscheidung führen.

Die gestiegene Erwartung sinkender Zinsen sorgte insbesondere bei Aktien aus zinsempfindlichen Branchen für Auftrieb.

ASIEN

In Fernost sind am Montag mehrheitlich Verluste zu sehen.

In Tokio halten sich die Ausschläge in Grenzen: Der Leitindex Nikkei 225 pendelt mit leicht negativen Tendenzen um die Nulllinie, zuletzt war ein Minus von 0,05 Prozent auf 39'071,97 Punkte zu sehen.

Abwärts geht es auch auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite verlor zuletzt 0,27 Prozent und notierte bei 3'394,72 Zählern.

Der Hang Seng verliert daneben zeitweise 0,59 Prozent auf 19'748,33 Indexpunkte.

In der Region sind insbesondere Gewinnmitnahmen bei Chiptiteln zu sehen, die auf die Stimmung drücken.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires