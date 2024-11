Nach US-Wahl: SMI und DAX vor freundlicher Eröffnung -- Tokio leichter - chinesische Börsen ziehen an

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich vorbörslich gut behauptet.

Der SMI dürfte etwas höher in den Handel gehen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI werden vorbörslich ebenfalls mit kleinen Zuwächsen gesehen.

Trumps Wahlsieg hatte am Vortag eine Rally an den US-Börsen ausgelöst, während er dem heimischen Markt letztlich klare Verluste beschert hatte. Am Donnerstag gilt es nun einmal mehr viele Unternehmensberichte zu verarbeiten.

In den USA wartet ansonsten später noch der nächste Zinsentscheid auf die Anleger. "Es gibt gute Argumente dafür, dass die Fed erst einmal vorsichtig vorgehen wird und keine weiteren grossen Schritte über 25 Basispunkte hinaus erwägt", schrieb am Morgen die Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zum Auftakt freundlich zeigen.

Der DAX tendiert vorbörslich etwas fester.

An einem weiteren Handelstag mit politischem Einfluss hält sich der DAX über 19.000 Punkten. Am Vortag war der Handel geprägt von der Rückkehr Donald Trumps als US-Präsident und nun müssen die Anleger in Deutschland das Aus der Ampel-Koalition verkraften.

Nach einem erbitterten Richtungsstreit vor allem über den künftigen Kurs in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik kündigte Kanzler Olaf Scholz (SPD) am späten Vorabend an, Finanzminister Christian Lindner (FDP) aus dem Kabinett zu entlassen. Die FDP zog daraufhin alle Minister aus dem Dreier-Regierungsbündnis ab.

Nach diesem Bruch können sich Wählerinnen und Wähler auf vorgezogene Neuwahlen einstellen. Laut Thomas Gitzel von der VP Bank sind diese "in Anbetracht der grundlegenden Differenzen unter den Koalitionären eine gute Option für das wirtschaftlich angeschlagene Deutschland". Gerade in Anbetracht des Machtwechsels im Weissen Haus sei es von entscheidender Bedeutung, dass Deutschland mit einer stabilen Regierung aufwarten kann.

WALL STREET

Am Tag nach der US-Präsidentschaftswahl ging es deutlich nach oben.

Der Dow Jones startete schon höher und zog im weiteren Verlauf noch kräftig an, wobei er zwischenzeitlich auch ein neues Rekordhoch markierte. Zum Handelsende stand noch ein Zuwachs von 3,57 Prozent auf 43'729,87 Punkte an der Kurstafel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls stärker und gewann auch weiterhin kräftig hinzu. Auch er erreichte einen neuen Höchststand, bevor er das Geschäft 2,95 Prozent stärker bei 18'983,47 Einheiten verliess.

Der klare Sieg von Donald Trump als neuer US-Präsident wurde am Mittwoch von Rekordständen an der Wall Street begleitet. Weiter hoch laufende Kurse und damit auch eine Jahresendrally seien nach dem deutlichen Sieg Trumps und einer Mehrheit der Republikaner im Senat und möglicherweise Repräsentantenhaus ein gut denkbares Szenario, sagte ein Börsianer. Damit könne Trump durchregieren und etwa Steuern senken, die Ölförderung ausweiten oder auch das Einwanderungsrecht verschärfen.

Laut Portfolio-Manager Thomas Altmann werde nun die sogenannten "Trump-Trades" gespielt: Der Bitcoin kletterte mit Trump als klaren Befürworter der Kryptowährung zwischenzeitlich in Rekordhöhe, die Renditen stiegen und die Kurse fielen. Denn die Umsetzung von Trumps Wahlversprechen würde die Verschuldung der USA deutlich weiter nach oben treiben. Dagegen stiegen die Aktienkurse. Denn die US-Unternehmen würden von Trumps Steuerplänen profitieren."

ASIEN

Die asiatischen Indizes bewegen sich am Donnerstag in verschiedene Richtungen.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei 225 derzeit um 0,25 Prozent nach auf 39'381,41 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zieht der Shanghai Composite um 2,33 Prozent an auf 3'462,66 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong gewinnt daneben 1,64 Prozent auf 20'874,64 Stellen.

An den Aktienmärkten in Asien geht es am Donnerstag überwiegend nach oben mit den Indizes. Insbesondere die chinesischen Börsen legen zu, nachdem sie mit Verlusten in den Tag gestartet waren. Während auf der einen Seite höher als erwartet ausgefallene chinesische Exporte für etwas Zuversicht sorgen, belastet andererseits die Aussicht auf sich weiter verschärfende Handelsstreitigkeiten China mit den USA unter einer Regierung des gestrigen Präsidentschaftswahlsiegers Donald Trump nicht.

Dazu leben die Hoffnungen auf umfangreiche fiskalische Anreize weiter. Sie könnten am Freitag, dem letzten Tag der derzeit stattfindenden Sitzung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, bekannt gegeben werden, so die Analysten der Maybank. Angesichts des Sieges von Trump könnte Peking stärkere fiskalische Anreize ankündigen.

Neue bzw. höhere US-Zölle könnten Chinas Exporte zwar belasten, die Auswirkungen auf das chinesische BIP könnten aber geringer sein als vielfach befürchtet, befinden derweil die Ökonomen von Capital Economics. Ähnlich sehen es die Volkswirte von Morgan Stanley. Die Unternehmen hätten ihre Lieferketten diversifiziert, und der Anteil der USA an Chinas Exporten sei seit 2017 zurückgegangen. "Vor diesem Hintergrund könnte die Wachstumsbremse für China geringer ausfallen als der 1 Prozentpunkt, den wir 2018-2019 gesehen haben". Die endgültigen Auswirkungen hingen aber auch von der politischen Reaktion Chinas ab. Sollte Trump jedoch zusätzlich zu den Zöllen auf China einen allgemeinen Zoll von 10 Prozent auf den Rest der Welt erheben, würde sich der Wachstumsrückgang von 2018-2019 wiederholen, so Morgan Stanley weiter.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires