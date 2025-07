SMI vorbörslich etwas tiefer -- DAX etwas fester erwartet -- Asien: Börsen im Rückwärtsgang

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich etwas schwächer.

Der SMI hatte am Freitag bei 11’972,41 Punkte (-0,05 Prozent) geschlossen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen 0,07 Prozent niedriger bei 16’605,15 Stellen und 0,18 Prozent tiefer bei 1’965,09 Indexpunkten.

An der Handelsfront kommt es erneut zu Unsicherheiten, nachdem am Wochenende unterschiedliche Daten für die Deadline für US-Handelskommen kommuniziert worden waren.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag etwas fester starten.

Der DAX hatte am Freitag bei 23'787,45 Punkten geschlossen, mit einem Abschlag von -0,61 Prozent.

Nach dem schwächeren Abschluss der Vorwoche dürfte der DAX am Montag wieder etwas zulegen. Insgesamt bleibt der DAX in seiner Konsolidierung vom Rekordhoch Anfang Juni bei 24.479 Punkten. Die Anleger warten vor einem wichtigen Stichtag unruhig auf den Ausgang des Zollkonflikts mit den Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass er im Zollstreit etwa zwölf Briefe an Länder verschicken will. Ob auch EU-Staaten darunter sind, ist unklar. Einzelheiten zum Schreiben nannte er nicht. Am Montag will er mehr darüber berichten.

WALL STREET

Die Wall Street bleibt am Freitag feiertagsbedingt geschlossen.

Der Dow Jones schloss am Donnerstag 0,77 Prozent höher bei 44'828,53 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging 1,02 Prozent fester bei 20'601,10 Zählern in den Feierabend.

Die US-Wirtschaft schuf im Juni mit 147'000 neuen Stellen mehr Arbeitsplätze ausserhalb der Landwirtschaft als erwartet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 16'000 Stellen nach oben revidiert. Die Arbeitslosenquote sank von 4,2 auf 4,1 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 4,3 Prozent gerechnet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen um 0,2 Prozent und damit etwas weniger als erwartet.

Helaba-Chefvolkswirt Ralf Umlauf sprach in einer ersten Reaktion von einem soliden Beschäftigungsaufbau. "Die Stellendynamik gegenüber dem nach oben revidierten Maiwert ist sogar gestiegen und die Konsensschätzung wurde deutlich übertroffen. Zudem ist die Arbeitslosenquote gesunken, während sich die Lohnentwicklung leicht abgeschwächt hat." Die US-Notenbank dürfte sich dadurch in ihrer abwartenden Haltung hinsichtlich einer möglichen Zinssenkung bestätigt sehen. Damit sollten die Wetten auf eine US-Zinssenkung noch im Juli und darüber hinaus gedämpft werden, glaubt der Experte.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag mehrheitlich schwächer.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert zeitweise 0,55 Prozent auf 39'593,34 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich für den Shanghai Composite wenig Bewegung, zuletzt war ein marginales Plus von 0,01 Prozent auf 3'472,49 Punkte zu sehen.

In Hongkong verliert der Hang Seng unterdessen zeitweise 0,24 Prozent auf 23'857,50 Indexpunkte.

Die Anleger reagierten verunsichert, nachdem US-Finanzminister Scott Bessent ein neues Fristdatum für den Abschluss von Handelsabkommen mit den USA bekanntgegeben hatte.

Kurz darauf bestätigte auch US-Präsident Donald Trump, dass ab dem 1. August höhere Einfuhrzölle auf Waren aus Ländern ohne entsprechendes Abkommen mit den USA erhoben werden sollen. Wenige Stunden später erklärte Trump zusätzlich, dass Staaten, die sich der Politik der BRICS-Staaten anschliessen, mit weiteren Zollmassnahmen rechnen müssten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires