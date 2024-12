SMI leichter -- DAX setzt Rekordserie fort -- Asiens Börsen freundlich

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück.

Der SMI bewegt sich am Vormittag auf rotem Terrain, nachdem er 0,21 Prozent tiefer bei 11'809,82 Punkten gestartet ist.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI tendieren seitwärts. Zuvor war der SPI 0,13 Prozent leichter bei 15'716,79 Zählern gestartet, während der SLI 0,11 Prozent schwächer bei 1'949,97 Einheiten eröffnet hat.

Zwar sind die Vorgaben durchaus leicht positiv, nach aber eher enttäuschenden PMI-Daten aus China und vor zahlreichen US-Konjunkturdaten ist aber wohl eine kleine Verschnaufpause angebracht.

Nach den europäischen Produzentenpreisen am Vormittag richtet sich dann der Blick auf US-Arbeitsmarktindikatoren, Industriedaten, Frühindikatoren und am Abend als Dessert den Konjunkturbericht der US-Notenbank (Beige Book). Für Spannung ist also gesorgt, zumal am Freitag dann "harte Daten" zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht werden. "Anleger müssen im aktuellen Umfeld wirklich ein dickes Fell haben", kommentierte ein Händler auch mit Blick auf drohende politische Krisen in Frankreich und Südkorea.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex setzt am Mittwoch seine Rekordserie fort.

Der DAX eröffnete 0,44 Prozent höher bei 20'103,89 Punkten. Zwischenzeitlich markiert er bei 20'203,82 Einheiten ein neues Allzeithoch.

Nach dem Rekordsprung über 20.000 Punkte am Vortag hat der DAX zur Wochenmitte noch eine Schippe draufgelegt. Die viel zitierte Jahresendrally geht also in eine weitere Runde.

Unterstützung erhält der DAX vom Schwergewicht SAP. Die Aktien profitierten davon, dass der US-Softwarespezialist Salesforce nach dem dritten Geschäftsquartal für das Gesamtjahr etwas optimistischer geworden ist.

"Es sind die Schwergewichte SAP, Siemens, Munich Re, Allianz und Rheinmetall, die mindestens mal noch in den verbliebenen drei Handelswochen des Jahres gefragt sein dürften", prognostizierte Marktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel war am Dienstag von unterschiedlichen Tendenzen geprägt.

Der Dow Jones fuhr leichte Verluste ein und schloss 0,17 Prozent tiefer bei 44'705,53 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte unterdessen zulegen und gewann 0,40 Prozent auf 19'480,91 Zähler.

Nach den jüngsten Rekordhochs und der uneinheitlichen Schlusstendenz vom Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag eine Atempause gegönnt. "Die aktuelle Rally zeigt Ermüdungserscheinungen und die Anleger warten auf die in dieser Woche anstehenden US-Arbeitsmarktdaten sowie weitere Kommentare von Offiziellen der US-Notenbank", sagte ein Marktbeobachter.

ASIEN

Am Mittwoch zeigen sich die asiatischen Börsen freundlich.

In Tokio geht es für den Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ um 0,26 Prozent auf 39'350,99 Punkte nach oben.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite ein kleines Plus von 0,05 Prozent auf 3'380,39 Zähler.

Der Hang Seng klettert unterdessen um 0,33 Prozent auf 19'811,66 Stellen.

Die Verhängung des Kriegsrechts durch Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol am Dienstagabend habe die Marktteilnehmer verunsichert, hiess es. Zwar wurde die Massnahme schnell wieder aufgehoben, doch dürfte sie bei Anlegern nachwirken. Yoon hatte das Kriegsrecht mit der Begründung verhängt, politische Gegner hätten das Land gegenüber Nordkorea verwundbar gemacht. Nachdem das Parlament einstimmig für die Aufhebung des Ausnahmezustands gestimmt hatte, musste er jedoch zurückrudern.

Die politische Unsicherheit in Südkorea könnte anhalten, glaubt Währungsanalyst Michael Wan von der MUFG Bank. Er verwies darauf, dass die Oppositionspartei am Mittwoch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon beantragt hat. Südkorea gehöre bereits zu den Ländern, die am stärksten von den geplanten Zöllen des designierten US-Präsidenten Trump betroffen seien. "Diese jüngste Entwicklung könnte zu einer weiteren Risikoprämie für die Währung führen, zumindest bis wir Klarheit über die politische Stabilität erhalten", so Wan.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires