SMI und DAX verhalten freundlich erwartet -- Börsen in Fernost uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag gut behauptet in den Handel starten.

Der SMI zeigt sich vorbörslich verhalten freundlich.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI dürften mit einem kleinen Plus in den Tag gehen.

An der US-Technologiebörse Nasdaq hatte es tags zuvor gleich zu Beginn des verkürzten Handels neue Rekordstände gegeben, das könnte auch dem Schweizer Markt am Donnerstag etwas Rückenwind verleihen. Nach dem europäischen Handelsende ging es aber noch etwas weiter aufwärts und NASDAQ 100 sowie NASDAQ Composite schlossen mit Bestmarken. Feiertagsbedingt wird an diesem Donnerstag dort nicht gehandelt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich leicht freundlich.

Der DAX dürfte mit minimalen Zuwächsen in den Donnerstagshandel gehen.

Nach dem starken Vortag dürfte der DAX seine Gewinne am Donnerstag noch etwas ausbauen. Damit würde er seine 50-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 18'402 Punkten einem neuerlichen Test unterziehen. Sie hat den deutschen Leitindex in den vergangenen Wochen in einer Seitwärtsbewegung gehalten, und auch noch das Juli-Hoch von 18'460 Punkten eingefangen.

Die US-Währungshüter haben im Hinblick auf eine Zinssenkung derweil keine Eile. Weil sich die Notenbanker angesichts der hohen Inflation nicht zuversichtlich genug fühlten, die Zinsen zu senken, forderten einige Entscheidungsträger beim jüngsten Zinstreffen im Juni, Anzeichen dafür aufmerksam zu beobachten, ob sich der Arbeitsmarkt schneller als erwartet abschwächen könnte. "Eine Reihe von Teilnehmern ist der Ansicht, dass die Geldpolitik bereit sein sollte, auf unerwartete wirtschaftliche Schwäche zu reagieren", heisst es im Protokoll der Sitzung vom 11. und 12. Juni. Die Währungshüter führten mehrere wirtschaftliche Entwicklungen an - darunter eine Verlangsamung des Lohnwachstums, eine geringere Preissetzungsmacht der Unternehmen und eine erhöhte Empfindlichkeit der Verbraucher gegenüber Preiserhöhungen -, um ihre Erwartung zu untermauern, dass die Inflation im kommenden Jahr weiter zurückgehen dürfte. Aus dem Protokoll geht weiter hervor, dass die Notenbanker mit ihrer abwartenden Haltung in Bezug auf eine Änderung der Zinssätze im Grossen und Ganzen zufrieden sind und dass es eine Reihe von Ansichten darüber gibt, was die Fed zu einer Anhebung oder Senkung der Zinssätze veranlassen könnte. Zusammen mit den jüngsten öffentlichen Äusserungen von Fed-Vertretern deutet das Protokoll darauf hin, dass die Fed auf ihrer Sitzung Ende dieses Monats wahrscheinlich keine Zinssenkungen vornehmen wird.

WALL STREET

Die US-Börsen kamen am Mittwoch nicht auf einen gemeinsamen Nenner.

Der Dow Jones Index startete minimal fester, bewegte sich dann aber meist knapp im Minus. Bei 39'308,00 Einheiten und damit 0,06 Prozent tiefer schloss der US-Traditionsindex.

Beim NASDAQ Composite ging es anfänglich knapp aufwärts. Anschliessend setzte sich eine positive Tendenz durch, die Rekordjagd bei dem Tech-Index fand damit auch am Mittwoch seine Fortsetzung. Bei Gewinnen in Höhe von 0,88 Prozent (Schlusskurs: 18'188,30 Zähler) schloss der US-Tech-Index.

An der Wall Street standen die Akteure am Mittwoch zwischen einer Reihe von US-Konjunkturdaten und der Feiertagsstimmung. Aufgrund des Unabhängigkeitstags am 4. Juli fand am Mittwoch nur ein verkürzter Handel statt - die US-Börsen schlossen bereits um 19.00 Uhr MESZ - und am Donnerstag wird überhaupt nicht gehandelt. Das Highlight der Woche, der US-Arbeitsmarktbericht für Juni, steht erst am Freitag an.

In dieser Situation sorgten nur Konjunkturdaten zumindest für ein paar Impulse. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen in der US-Privatwirtschaft lag im Juni zwar etwas unter den Prognosen, dafür wurde der Vormonatswert leicht nach oben korrigiert. Einige Marktteilnehmer sehen den ADP-Bericht, der auf Daten von rund 500.000 US-Unternehmen mit etwa 25 Millionen Beschäftigten basiert, als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht.

Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe stiegen hingegen stärker als erwartet. Während es in der Vorwoche noch 234.000 Erstanträge gab, nahm diese Zahl nun auf 238.000 zu, obwohl im Vorfeld keine Änderung erwartet worden war.

ASIEN

Anleger an den Börsen in Fernost sind am Donnerstag uneinig.

In Tokio zieht der Leitindex Nikkei 225 derzeit um 0,88 Prozent an auf 40'938,24 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite indes um 0,56 Prozent zurück auf 2'965,59 Zähler. Daneben tendiert der Hang Seng in Hongkong 0,11 Prozent tiefer auf 17'958,09 Einheiten.

Die Börsen in Asien folgen der guten Stimmung der Wall Street, wo schwache Daten der Zinssenkungsfantasie einen neuen Schub verliehen haben. Der Nikkei-225 klettert Richtung Allzeithoch. Automobil- und Immobilientitel führen das Feld der Gewinner an. Der Yen bewegt sich auf Tagessicht kaum, zeigt aber eine erhöhte Volatilität. Marktteilnehmer wollen eine Intervention zugunsten des Yen nicht ausschliessen. In China hinken die Börsen dem regionalen Geschehen hinterher. Händler beklagen, dass der Eifer bei Konjunkturmassnahmen aus Peking schon wieder erlahme, obwohl diese dringend nötig seien angesichts der Konjunkturschwäche.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires