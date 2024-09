SMI und DAX vor zurückhaltendem Start -- Asiens Börsen leichter

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt dürften sich Anleger am Dienstag zunächst eher zurückhalten.

Der SMI tendiert vorbörslich nahe seines Vortagesschlusskurses

Die Nebenwertindizes SPI und SLI werden zur Eröffnung ebenfalls stabil gesehen.

Die Schweizer Börse wird am Dienstag zunächst kaum verändert erwartet. Die Vorgaben aus Asien geben wenig her, dort ist die Tendenz etwas leichter. An der Wall Street wird nach dem "Labor Day" am Montag erst am Nachmittag die neue Börsenwoche eröffnet. Am Nachmittag könnte der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes für August aus den USA einen Impuls liefern. Als Highlight der Woche gilt aber der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. "Wenn der Konsens über den Arbeitsmarktbericht am Freitag mit 165'000 neuen Arbeitsplätzen und einem Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent richtig ist, dann dürfte sich die Erwartung auf eine 25-Basispunkte-Senkung als Auftakt für den Zinssenkungszyklus der Fed am 18. September festigen," erwartet Chris Turner, Analyst bei ING.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zunächst wenig Bewegung geben.

Der DAX wird vorbörslich kaum verändert gesehen.

Nach den jüngsten Rekorden tut sich im DAX weiter wenig. Er bleibt damit aber in Sichtweite seines Höchststands vom Freitag bei 18'970 Punkten und die Anleger schielen weiter auf 19'000 Punkte. Mit dem US-Feiertag war der Start in den September sehr ruhig. Dem Markt stehe der "wichtigste Arbeitsmarktbericht des Jahres" bevor, so Stephen Innes von SPI Asset Management mit Blick auf die US-Jobdaten am Freitag. Die Marktteilnehmer setzten auf eine Bestätigung ihrer enormen Zinssenkungserwartungen durch die US-Notenbank noch bis Jahresende. Jede noch so kleine Enttäuschung könne da massive Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben, so der Experte.

WALL STREET

Die US-Börsen bleiben zum Wochenstart wegen des Feiertags "Labor Day" geschlossen.

Der Dow Jones begann den Freitagshandel knapp in Grün, rutschte im weiteren Verlauf zunächst jedoch in die Verlustzone. Bis Handelsende konnte er sich wieder ins Plus vorkämpfen und ging so 0,55 Prozent höher bei 41'562,95 Punkten ins Wochenende.

Auch der NASDAQ Composite eröffnete im Plus, anschliessend verbuchte er weitere Zuschläge. Zum Schluss betrug der Zuwachs 1,13 Prozent auf 17'713,62 Einheiten.

Der Handelstag am Freitag hielt auch nochmal ein Highlight bereit: den PCE-Preisindex der Konsumausgaben aus den USA. Diese fielen weitgehend im Rahmen der Erwartungen aus. Das von der Notenbank favorisierte Preismass, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), stieg im Juli wie im Vormonat um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich erhöhte sich der PCE-Preisindex im Juli um 0,2 (0,1) Prozent. In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie stieg der Index um 2,5 (2,6) Prozent auf Jahres- und 0,2 (0,2) Prozent auf Monatssicht.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte in der vergangenen Woche auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole auf die jüngsten Fortschritte bei der Inflation verwiesen und erklärt, dass "die Zeit für eine Anpassung der Geldpolitik gekommen ist". Dies wurde von den Märkten dahingehend interpretiert, dass eine Zinssenkung auf der Sitzung im September so gut wie sicher ist. Eine starke Wirtschaft - das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal wurde am Vortag leicht nach oben korrigiert - und eine hartnäckige Inflation dürften die Fed allerdings dazu veranlassen, die Zinsen weniger deutlich zu senken.

ASIEN

Die Börsen in Asien büssen am Dienstag ein.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert derzeit 0,24 Prozent auf 38'608,41 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite indes um 0,36 Prozent zurück auf 2'801,01 Zähler. Auch abwärts geht es in Hongkong, wo der Hang Seng 0,35 Prozent im Minus auf 17'630,05 Indexpunkten tendiert.

Auch in Ermangelung einer Vorgabe der Wall Street, wo am Montag feiertagsbedingt nicht gearbeitet wurde, tut sich am Dienstag an den Aktienmärkten in Asien wenig. Am grössten sind die Verluste an den Börsen in Hongkong und Schanghai. Hier könnten die jüngsten, durchwachsen ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten noch leicht negativ nachwirken. Laut Ökonomen deuten sie weiter darauf hin, dass staatliche Stimuli notwendig sind zur Ankurbelung des Konsums. Auf diese warten die Märkte bislang aber vergeblich.

Im Blick haben die Akteure ausserdem den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der USA, der aber erst nach dem Handelsende in der Region am Nachmittag (MESZ) berichtet wird. Er könnte für die im September noch erwartete Zinssenkung der US-Notenbank eine Rolle spielen, zumindest was das Ausmass des Zinsschritts betrifft.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires