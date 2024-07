Asiens Börösen uneinheitlich -- SMI und DAX schliessen im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt büsste am Dienstag ein.

Der SMI fiel bereits kurz nach Eröffnung ins Minus und beendete den Tag 0,32 Prozent tiefer bei 12'011,02 Punkten.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des SMI und schlossen 0,22 Prozent im Minus bei 15'954,38 Einheiten respektive 0,32 Prozent tiefer bei 1'945,31 Zählern.

Die Stimmung an den Finanzmärkten hatte sich seit dem Wochenstart um 180 Grad gedreht. Am Montag hatte die Tatsache, dass weder die rechts- noch die linksextremen Parteien eine absolute Mehrheit in der französischen Nationalversammlung erlangt haben, für ein gewisses Durchatmen gesorgt. Das Rassemblement National hat zwar die Wahlen gewonnen, aber weniger klar als befürchtet. Nun richten sich am Dienstag die Blicke auf den kommenden Sonntag, wenn die entscheidenden Wahlen stattfinden. Die Unsicherheit nehme wieder zu, heisst es im Handel.

Aber auch die US-Wahlen hätten begonnen und würden ebenfalls Wellen in die Finanzmärkte entsenden, sagt ein Händler. "Die Marktteilnehmer befinden sich weiter im Sommermodus und wollen keinen neuen Schwung in die zweite Jahreshälfte bringen." Zu ungewiss seien die bevorstehenden zinsmarktpolitischen und geopolitischen Grossereignisse ab Herbst. "Die antizipierten Zinssenkungen in der EU und den USA können in den jeweiligen Auswirkungen noch nicht abgeschätzt werden." Derweil ist die Inflation im Euroraum im Juni leicht gesunken, die unterliegende Teuerung bleibt aber hartnäckig.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wurden am Dienstag Abgaben verbucht.

Der DAX notierte bereits zu Handelsbeginn im Minus und baute seine Verluste im weiteren Verlauf aus. Er schloss schlussendlich 0,69 Prozent tiefer bei 18'164,06 Punkten.

Der DAX hatte am Dienstag seinen Anfangsverlust nach der Bekanntgabe von EU-Inflationsdaten vergrössert. Die Inflation im Euroraum ist im Juni leicht gesunken, die unterliegende Teuerung bleibt aber hartnäckig. Die Inflationsrate fiel von 2,6 Prozent im Mai auf 2,5 Prozent. Ohne schwankungsanfällige Preise von Energie und Nahrungsmitteln stagnierte die Teuerung im Juni auf 2,9 Prozent. Hier hatten Experten mit einem leichten Rückgang gerechnet.

Es sehe so aus, als würden die Anleger derzeit nur auf wirklich schlechte Nachrichten warten, um weiter Kasse zu machen, bemerkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. "Es spricht vieles dafür, dass der Markt in ein Sommerloch fällt. Wie tief, ist schwer vorauszusagen und dürfte auch von der Qualität der Nachrichten und der Entwicklungen in Frankreich abhängen, wo am kommenden Sonntag die Stichwahl stattfindet", ergänzte Molnar.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten am Dienstag frühe Verluste wettmachen.

Der Dow Jones Index begann die Sitzung etwas tiefer, schaffte im Verlauf aber den Sprung ins Plus und beendete die Sitzung 0,41 Prozent höher bei 39'331,85 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite gab zunächst nach, drehte dann aber in die Gewinnzone und notierte letztlich 0,84 Prozent im Plus bei 18'028,76 Zählern.

Erst am Freitag steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht der konjunkturelle Höhepunkt der Börsenwoche an. Dieser könnte wichtige Hinweise auf Ausmass und Tempo möglicher Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed geben - oder aber über deren Ausbleiben, was an der Börse für Enttäuschung und fallende Kurse sorgen könnte. Zuvor findet am Mittwoch nur ein verkürzter Handel statt und am Donnerstag bleiben die Börsen wegen des Feiertags Independence Day geschlossen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlagen zur Wochenmitte unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verzeichnet der Leitindex Nikkei 225 aktuell (06:48 Uhr) einen Gewinn von 1,14 Prozent bei 40'532,82 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,40 Prozent auf 2'985,01 Zähler. Daneben legt der Hang Seng in Hongkong um 1,18 Prozent auf 17'978,52 Einheiten zu.

Der positive Trend der Wall Street erreicht am Mittwoch auch die asiatischen und australischen Börsen. In den USA hatten S&P-500 und Nasdaq-Composite auf Schlusskursbasis neue Rekordhochs erklommen. Im späten Geschäft geht es bis auf Schanghai, wo schwache Daten belasten, durch die Bank aufwärts. Getragen wird die positive Stimmung von Zinssenkungshoffnungen in den USA, nachdem US-Notenbankgouverneur Jerome Powell gute Fortschritte in Kampf gegen die Inflation attestiert hat.

In Japan stabilisiert sich der Yen in der Nähe seines 38-Jahrestiefs, erholt sich jedoch von der jüngsten Talfahrt nicht. Die Yen-Schwäche stützt weiterhin den Aktienmarkt. Schwache Daten aus dem japanischen Dienstleistungssektor machen die seit Monaten diskutierte Zinserhöhung in Japan wieder unwahrscheinlicher. Diese Spekulation belastet den Yen. Die Aktivität im japanischen Dienstleistungssektor ging zum ersten Mal seit August 2022 zurück.

Auch aus China kommen schwache Daten: Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juni verlangsamt. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor verringerte sich deutlich auf den tiefsten Stand seit acht Monaten. Der Index blieb aber den 18. Monat in Folge im Wachstumsbereich. Gleichwohl hatten Analysten mehr erhofft.

