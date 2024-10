Naher Osten bleibt Belastungsfaktor: SMI startet etwas höher -- DAX mit wenig verändertem Start -- Börse in Japan auf Talfahrt - Hongkong mit massivem Kursplus

SCHWEIZ

Schweizer Anleger zeigen sich zur Wochenmitte etwas entspannter.

Der SMI zeigt sich im frühen Verlauf 0,22 Prozent höher bei 12'113,88 Punkten.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI pendeln daneben um ihren Vortagesstand.

Nach dem zurückhaltenden Start in das vierte Quartal am Vortag stabilisiert sich der Markt somit etwas. Dabei hatten die Vorgaben aus Übersee eher für eine anhaltende Zurückhaltung gesprochen, hiess es am Morgen von Händlerseite. Sowohl in den USA als auch Asien hätten die Kurse überwiegend nachgegeben. Die anhaltend angespannte Lage im Nahen Osten sorgte über Nacht bereits für einen sprunghaften Anstieg der Ölpreise.

Der Iran hat in Reaktion auf die Bodenoperation Israels im Libanon Raketen auf Israel abgefeuert. Nun hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu Vergeltung geschworen. Investoren fürchten, dass der Nahostkonflikt ein Aufwärtsrisiko für die Ölpreise und die Inflation darstellt. Gleichzeitig blicken die Anleger auf den US-Arbeitsmarkt. Bevor am Freitag die monatlichen Daten kommen, stehen zunächst der ADP-Report und die wöchentliche Statistik an. Auch der Hafenarbeiter-Streik an der Ost- und Golfküste der USA macht dem Markt weiterhin zu schaffen. Am Markt herrsche derzeit eine ausgeprägte Nervosität, ist denn auch von verschiedenen Beobachtern zu hören.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt startet zur Wochenmitte wenig verändert.

Der DAX steigt mit einem marginalen Plus von 0,04 Prozent bei 19'221,66 Punkten in den Handel ein.

Der DAX hatte nach dem schwachen Wochenauftakt am Dienstag zunächst wieder den Weg nach oben gefunden. Doch dann zogen ihn Berichte über einen drohenden iranischen Raketenangriff auf Israel, die sich am frühen Abend bewahrheiteten, ins Minus. Nun droht Israel mit Vergeltung.

"Mit der Eskalation des Konfliktes im Nahen Osten ist die Unsicherheit an den Börsen zurück", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Dies zeigten auch die anziehenden Volatilitätsindizes und die steigenden Ölpreise. Dennoch halte sich der DAXüber der Marke von 19'000 Punkten, betonte der Experte. Spannend werde nun, ob die politische Lage zu weiteren Gewinnmitnahmen führe. Altmann sieht bei 19'000 Punkten die erste wichtige Unterstützung. Darunter sollten die 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien dem Index Halt geben.

Ein neuer DAX-Rekord ist laut Charttechniker Martin Utschneider vom Finanzinformationsdienstleister Finanzethos vorerst vom Tisch. Die bisherige Bestmarke bei knapp 19'492 Punkten stammt vom Freitag. Für Utschneider ist eine "kurzfristige Konsolidierungstendenz" erkennbar, wenngleich sich der Leitindex weiter im übergeordneten Aufwärtstrend befinde. Die jüngste Euphorie habe sich gelegt, doch mit Panik am Markt rechne er nicht.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Dienstag auf rotem Terrain.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,41 Prozent tiefer bei 42'157,11 Punkten.

Der NASDAQ Composite schloss ebenfalls schwach und verlor zum Handelsende 1,53 Prozent auf 17'910,36 Indexpunkte.

Die Furcht vor einer sich zuspitzenden kriegerischen Auseinandersetzung im Nahen Osten hat den Anlegern am New Yorker Aktienmarkt den Start ins Schlussquartal verhagelt. US-Daten zur Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe und zum Arbeitsmarkt hinterliessen in den Kursen kaum Spuren.

Im Blick stand ausserdem ein Hafenstreik an der Ost- und Golfküste der USA, womit sämtliche Warenströme in den betroffenen Häfen gestoppt wurden. Analysten befürchten, dass der Ausstand zu Lieferengpässen und höheren Preisen für die Verbraucher führen und die US-Wirtschaft Milliarden US-Dollar kosten könnte. Mit grösseren wirtschaftlichen Verwerfungen rechnen die Experten von Capital Economics allerdings nicht.

ASIEN

Feiertagsbedingt bleibt der Shanghai Composite auch am Mittwoch weiter geschlossen. In Schanghai dauert diese sogenannte Goldene Woche sogar bis einschliesslich Montag der nächsten Woche.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 konnte nicht an seine positive Vortagesperformance anknüpfen und verlor am Mittwoch zum Handelsende 2,56 Prozent auf 37'660,72 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite am Montag schlussendlich um 8,06 Prozent hoch auf 3'336,50 Zähler. Wieder gehandelt wird in Hongkong, wo der Hang Seng zeitweise 5,02 Prozent auf 22'194,97 Punkte zulegen kann.

Die Feiertagspause am Dienstag hat der Kauflaune in Hongkong nichts anhaben können. Die in der vergangenen Woche begonnene Hausse setzt sich sogar noch beschleunigt fort, nachdem in der Vorwoche und am Wochenende ein ganzes Massnahmenbündel zur Ankurbelung der chinesischen Wirtschaft beschlossen worden war - insbesondere auch für den seit Jahren kriselnden Immobiliensektor.

Guangzhou hat am Montag als erste chinesische Stadt der obersten Kategorie alle Beschränkungen für den Erwerb von Wohneigentum aufgehoben. Folgerichtig schiessen die Kurse von Immobilienaktien durch die Decke.

In Tokio sprechen Händler von Risikoscheu und begründen dies mit der jüngsten Eskalation zwischen Israel, Libanon und Iran. Der Yen, der in Krisenzeiten immer wieder als sicherer Hafen gesucht ist, zeigt sich allerdings wenig verändert, er gibt eher leicht nach. Hier werde spekuliert, dass der iranische Raketenangriff auf Israel, der dank der Luftabwehr Israels offenbar wie ein früherer ohne grössere Schäden geblieben ist, keine weitere Eskalation nach sich ziehen wird. Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires