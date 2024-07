SMI schwächelt vorbörslich -- DAX leichter erwartet -- Börsen in Fernost mit Zuwächsen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte den Handel am Dienstag etwas tiefer aufnehmen.

Der SMI bewegt sich vorbörslich knapp auf negativem Terrain.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI tendieren etwas tiefer.

Zwar sind die Ergebnisse des ersten Wahlgangs der französischen Parlamentswahlen besser als befürchtet ausgefallen, es zeichnet sich aber ein politischer Stillstand ab, der notwendige Reformen zusätzlich erschweren wird. Auch die Funktionsfähigkeit der EU droht zunehmend eingeschränkt zu werden. Im Fokus steht ansonsten die Bekanntgabe der europäischen Verbraucherpreise für den Monat Juni. Die Prognose lautet auf ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw. 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei der Kernrate wird ein Plus von 0,3 Prozent erwartet. Am Vortag fielen die deutschen Preisdaten einen Tick günstiger als erwartet aus, was eine leicht positive Indikation für die heute anstehenden europäischen Daten darstellt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden am Dienstag zunächst kleinere Abgaben erwartet.

Der DAX wird vorbörslich leicht in Rot gesehen.

Am Montag war der DAX nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl zunächst stark gestartet und in den ersten Handelsminuten bis auf 18'460 Punkte nach oben gelaufen. Letztlich blieb er aber doch an der zwischenzeitlich schon überwundenen 50-Tage-Durchschnittslinie bei nun 18'391 Punkten hängen.

Angesichts der Kurserholung an der US-Börse konnte der DAX aber den ersten Tag der Woche mit einem kleinen Plus abschliessen. In den Vereinigten Staaten konnten die zwischenzeitlich schwachen Technologiewerte an der Nasdaq zulegen.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Montag freundlich.

Der Dow Jones Index fiel nach einem leicht positiven Start an die Nulllinie zurück. Bis Handelsende konnte er dann aber wieder um 0,13 Prozent auf 39'169,52 Punkte zulegen.

Der NASDAQ Composite konnte seinen anfänglichen Gewinn verausbauen und schloss 0,83 Prozent stärker bei 17'879,30 Zählern.

Etwas Rückenwind gab es am Montag von der Konjunktur: Stimmungsdaten aus der Industrie im Juni blieben hinter den Erwartungen zurück und könnten tendenziell für eine lockerere Geldpolitik der US-Notenbank Fed sprechen. Gegenwind kam vom US-Anleihenmarkt, wo die Rendite zehnjähriger US-Staatspapiere auf den höchsten Stand seit Ende Mai kletterte. Wegen des Nationalfeiertags am 4. Juli wird am Mittwoch nur verkürzt gehandelt, am Donnerstag bleiben die Börsen geschlossen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost tendieren im Dienstagshandel höher.

In Tokio zieht der Leitindex Nikkei 225 derzeit um 1,14 Prozent an auf 40'081,54 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite ein minimales Plus von 0,20 Prozent auf 3'000,76 Zähler aus. Daneben kann der Hang Seng in Hongkong um 0,51 Prozent auf 17'809,53 Einheiten zulegen, nachdem dort am Vortag nicht gehandelt wurde.

An den asiatischen Börsen geht es am Dienstag im späten Geschäft mehrheitlich leicht nach oben. Grosse Verunsicherung im Vorfeld einer Rede von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell im Tagesverlauf ist nicht zu spüren. Powell wird sich zusammen mit anderen Notenbankern auf einer Veranstaltung der EZB äussern. Unterstützung für die Märkte der Region kommt von der Wall Street, wo besonders Technologiewerte anzogen.

An den chinesischen Börsen tut sich nicht viel. Anders als in den USA zählen Technologiewerte eher zu den Verlierern. Investoren vor allem im chinesischen Kernland warten auf ein Treffen der KP Mitte Juli, auf dem die wirtschaftliche Situation des Landes thematisiert und auch konjunkturelle Stimuli bzw. Wirtschaftsreformen beschlossen werden dürften. Der Pessimismus über die chinesische Konjunktur hat jüngst die Nachfrage nach chinesischen Staatsanleihen beflügelt. Die Notenbank versucht nun, die Nachfrage etwas zu dämpfen. Laut Nomura bleibt der Immobilienmarkt schwach. Die jüngsten Stützungsmassnahmen zeigten nur bescheidene Effekte.

Unterstützung in Japan kommt einmal mehr vom nachgebenden Yen. Banken und Versicherungen sind gesucht mit der Hoffnung auf steigende Zinsen. Die Renditen am Anleihemarkt steigen derweil bereits weiter, weil Anleger auf Zinserhöhungen wetten. Die Zehnjahresrendite der Staatsanleihen steigt über die Marke von 1 Prozent.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires