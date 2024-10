Nikkei etwas höher

SCHWEIZ

Anleger hielten sich an der Schweizer Börse im Montagshandel zurück.

Der SMI startete im Minus. Auch anschliessend notierte er in Der Verlustzone, wo er auch 0,53 Prozent schwächer bei 12'168,87 Einheiten in den Feierabend ging.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI bewegten sich ebenfalls auf rotem Terrain. Letztendlich zeigten sie sich 0,50 Prozent tiefer bei 16'241,87 Punkten bzw. 0,51 Prozent leichter bei 1'993,11 Zählern.

Die Vorgaben aus den USA waren durchwachsen, aus Asien uneinheitlich. In China setzte sich das Rally vor der "Goldenen Woche" wegen Hoffnungen auf Konjunkturmassnahmen fort, während es in Japan eine Verkaufswelle gab. Händler verwiesen nach der starken Vorwoche zudem auf Gewinnmitnahmen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt stellten sich zum Wochenbeginn Verluste ein.

Der DAX eröffnete bereits im Minus und baute anschliessend seine Verluste aus. Zum Sitzungsende notierte er 0,76 Prozent leichter bei 19'324,93 Zählern.

Eine Fortsetzung der Rekordrally aus der Vorwoche war somit nicht zu beobachten. Die Vorgaben waren nicht eindeutig. Am Freitag ging der Handel an der Wall Street durchwachsen zu Ende. Ähnlich war das Bild an den asiatischen Börsen. In China ging die Rally am letzten Handelstag vor der "Goldenen Woche" wegen der Hoffnung auf staatliche Konjunkturmassnahmen weiter, doch in Japan gab es eine Verkaufswelle. Shigeru Ishiba hatte sich im Rennen um den Vorsitz seiner Partei überraschend durchgesetzt und soll damit neuer Premierminister werden. Anleger hatten auf stärkere geldpolitische Anreize unter seinem Rivalen gesetzt.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag zurückhaltend.

So eröffnete der Dow Jones mit einem geringfügigen Verlust und vergrössert diesen zunächst noch. Doch im späteren Verlauf konnte er sich verbessern und beendete den Handel letztlich mit einem kleinen Plus von 0,04 Prozent bei 42'330,15 Punkten.

Der NASDAQ Composite wechselte nach einem negativen Start mehrfach das Vorzeichen und schloss letztlich 0,38 Prozent höher bei 18'189,17 Zählern.

Nach der jüngsten Rekordjagd ist dem Markt etwas die Puste ausgegangen. Die Investoren seien weiterhin unsicher, ob die US-Notenbank bei ihrer Sitzung im November erneut einen grossen Zinsschritt von 50 Basispunkten vollziehe, oder lediglich eine Senkung um 25 Basispunkte erfolge, hiess es. Daher werden die anstehenden US-Konjunkturdaten auf mögliche Hinweise abgeklopft.

Das Highlight der Woche steht allerdings erst am Freitag auf der Agenda - der US-Arbeitsmarktbericht für den September. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist einer der entscheidenden Faktoren für den weiteren Zinskurs der Fed. "Die Zinsmärkte prognostizieren weiterhin Zinssenkungen um 75 Basispunkte bis zum Jahresende, aber die Schaffung von 140'000 oder mehr Arbeitsplätzen im September könnte zu einer Neubewertung dieser dovishen Erwartung führen", hiess es von Lazard.

Zu Wochenbeginn wurde lediglich der Index der Einkaufsmanager Chicago für September veröffentlicht. Er erholte sich wider Erwarten, verharrte aber unter der Expansionsschwelle.

ASIEN

Feiertagsbedingt bleiben der Shanghai Composite und der Hang Sen am Dienstag geschlossen. In Schanghai dauert diese sogenannte Goldene Woche sogar bis einschliesslich Montag der nächsten Woche. Die japanische Börse hat jedoch geöffnet.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt zeitweise 1,90 Prozent auf 38'641,83 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite am Montag schlussendlich um 8,06 Prozent hoch auf 3'336,50 Zähler. In Hongkong kletterte der Hang Seng schliesslich um 2,43 Prozent auf 21'133,68 Einheiten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires