Nach Frankreich-Wahl: SMI und DAX freundlich -- Wall Street gespalten -- Asiens Märkte letztlich in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Montag mit Aufschlägen.

So eröffnete der SMI 0,94 Prozent höher bei 12’106,94 Punkten und bleibt auch anschliessend in der Gewinnzone.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI legen zeitweise zu.

Nach einem starken Start hat die Erleichterungsrally etwas an Schwung verloren und die Gewinne schmolzen teilweise wieder ab. Die Wahlen in Frankreich hätten keine Überraschungen gebracht. Weder die Rechts- noch die Linksextremen Parteien haben eine absolute Mehrheit in der französischen Nationalversammlung erlangt. Das Rassemblement National hat zwar die Wahlen gewonnen, aber weniger klar als befürchtet. Damit habe das Risiko eines radikalen Politikwechsels etwas abgenommen, heisst es am Markt. Die Wahlen sollten damit kein langes Echo an den Finanzmärkten haben, glaubt die VP Bank. Denn nach wie vor ist die Geldpolitik das die Märkte dominierende Thema. Dabei werde sich die US-Notenbank weiter Zeit lassen mit Zinssenkungen und die EZB diesbezüglich zurückhaltender vorgehen, als von den Finanzmärkten ursprünglich erwartet worden sei, heisst es weiter.

Händler hoffen nun aber, dass der Markt mit seiner Schwäche in den vergangenen Sitzungen sein Niveau konsolidiert hat und nun wie üblich zu Quartals- und Semesteranfang wieder frisches Geld in die Märkte fliesst. Starke Impulse von Unternehmen sind zwar noch Mangelware. Daher fühle sich das Geschäft auch ein wenig so an wie mit angezogener Handbremse, meint ein Händler. Die Bilanzsaison beginnt erst in rund zwei Wochen. In den USA bleiben am Donnerstag die Börsen wegen des Nationalfeiertags zudem geschlossen. Daher werden in den USA einige Konjunkturzahlen auf Mittwoch vorgezogen. Der monatliche Arbeitsmarktbericht wird allerdings wie üblich am Freitag veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Am deutsche Aktienmarkt greifen die Anleger am Montag zu.

So startete der DAX stabil bei 18'236,35 Zählern (+0,005 Prozent) und springt direkt im Anschluss hoch. Inzwischen gibt der deutsche Leitindex jedoch einen Teil seiner kräftigen Gewinne wieder ab.

In Frankreich kämpfen Rechtsnationale und bürgerliche Parteien nach der ersten Runde der Parlamentswahl um die Macht im Land. Marine Le Pens Rassemblement National (RN) hofft nach ihrem erwartungsgemässen Erstrundensieg, die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung zu holen und so an die Regierung zu kommen. Ihr Vorsprung ist aber weniger deutlich ausgefallen als befürchtet.

Präsident Emmanuel Macron und das linke Lager werden versuchen, ihren Sieg mit einer gemeinsamen Front bei den Stichwahlen am 7. Juli zu verhindern. Sowohl aus dem Linksbündnis als auch von Macrons Partei hiess es, man werde in den Wahlkreisen, in denen man auf dem dritten Platz gelandet sei, zugunsten der Kandidaten zurücktreten, die in der Lage sind, das Rassemblement National zu schlagen.

WALL STREET

Die US-Börsen notieren am Montag uneinheitlich.

Der Dow Jones Index notierte anfänglich 0,17 Prozent im Plus bei 39'186,20 Punkten und pendelt nun um die Nulllinie.

Auch der NASDAQ Composite startete 0,23 Prozent höher bei 17'773,90 Zählern. Er gewinnt weiterhin leicht hinzu.

Die US-Aktienmärkte starten am Montag mit bescheidenen Kursaufschlägen in die verkürzte Handelswoche. Wegen des Nationalfeiertags am 4. Juli wird am Mittwoch nur verkürzt und am Donnerstag gar nicht gehandelt. Nach dem Handelsbeginn sind noch Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe sowie Daten aus der Baubranche einen Blick wert. Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juni gegenüber dem Vormonat verstärkt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 51,6 von 51,3 Punkte. Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Juni verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermässigte sich auf 48,5 (Vormonat: 48,7).

ASIEN

Die Börsen in Fernost wiesen am Montag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,12 Prozent bei 39'631,06 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite letztlich um 0,92 Prozent auf 2'994,73 Zähler. In Hongkong wurde am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Zuletzt legte der Hang Seng am Freitag um 0,01 Prozent auf 17'718,61 Einheiten zu.

Die Gemengelage sei schwierig zu fassen, hiess es. In den USA hat der PCE-Deflator in Verbindung mit anderen Wirtschaftsdaten kaum neue Erkenntnisse in der Zinsenkungsdebatte gebracht. Er zeigte zwar wie erwartet in die richtige Richtung, andere Konjunkturdaten fielen aber besser als gedacht aus und bremsten somit die Zinssenkungshoffnungen wieder. Auch die Aktivität der chinesischen Industrie sendete zwiespältige Signale aus.

Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich ganz knapp innerhalb des Wachstum anzeigenden Bereichs. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie lag im Juni dagegen unverändert unterhalb der Expansionsschwelle. Die wirtschaftlichen Perspektiven Chinas blieben unsicher, hiess es. Dies verdeutlichen auch die weiter sinkenden Renditen chinesischer Staatsanleihen. Der Aktienmarkt setze weiter Hoffnungen auf staatliche Stützungsmassnahmen.

Der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank ist einen Tick besser als gedacht ausgefallen. Der Bericht über die wirtschaftliche Aktivität der japanischen Industrie blieb insgesamt aber eher mau. Die auffälligste Entwicklung sei der neuerliche Anstieg der Produktionspreise, urteilte Analyst Marcel Thieliant bei Capital Economics. Die andauernde Schwäche des Yen stelle den Haupttreiber für den Preisdruck. Insgesamt stehe der Tankan einer Erhöhung des Leitzinses auf der Notenbanksitzung Ende des Monats nicht im Wege.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires