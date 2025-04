dormakaba-Aktie in Rot: dormakaba startet Joint Venture mit Kinlong

Mit der Kooperation will der Schliesstechnikkonzern seine Position im chinesischen Hotelmarkt stärken.

Die Vereinbarung mit Kinlong sei am 3. April unterzeichnet worden, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Damit bündelten die beiden Unternehmen ihre Stärken unter der Marke "Biosure". Beide Parteien hätten dabei vereinbart, keine weiteren Details und keine finanziellen Konditionen der Transaktion offenzulegen.

Über die kommenden Jahre erwartet dormakaba laut den Angaben im lokalen Hotelmarkt zweistellige Wachstumsraten. Die eigene Produktkompetenz im Bereich Hotelschlösser in Kombination mit dem umfangreichen Vertriebsnetz von Kinlong, der Erfahrung im lokalen Marktsegment und dem umfassenden Angebot an Lösungen für den Hotelsektor werde den Erfolg vorantreiben.

Kinlong mit Hauptsitz in Guangdong, China, wurde laut den Angaben 2003 gegründet und beschäftigt rund 16'000 Mitarbeitende.

Die dormakaba-Aktie verliert an der SIX am Montag in einem sehr schwachen Marktumfeld zeitweise 7,97 Prozent auf 570,59 Franken.

sc/uh

Rümlang (awp)