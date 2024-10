Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagnachmittag im Minus

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 04:28 Uhr um 2,7 Prozent auf 152,82 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 42'424 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 152,00 USD. Bei 152,61 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 367'833 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 42,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 146,04 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,44 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.10.2024 lud Boeing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17.84 Mrd. USD – eine Minderung von -9,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19.75 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 29.01.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -15,627 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

