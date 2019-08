BMW verzeichnet Gewinneinbruch trotz Umsatzplus - BMW-Aktie im Plus

Belastend wirkten erneut hohe Aufwendungen für neue Modelle und Zukunftsthemen. Am Ausblick für das laufende Jahr hält der Hersteller von Oberklasseautos aber fest. Das scheint an der Börse gut anzukommen: Die BMW-Aktien lagen im frühen Handel 0,63 Prozent im Plus bei 67,25 Euro und können ihre Zuschläge im Verlauf auf plus 1,76 Prozent ausbauen.

Der Umsatz stieg in den drei Monaten laut Mitteilung um 2,9 Prozent auf 25,72 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (EBIT) brach um ein Fünftel auf 2,20 Milliarden Euro ein. Im Autogeschäft verdiente der DAX-Konzern 1,47 Milliarden Euro, ein Einbruch von gut 23 Prozent. Die operative Marge sackte auf 6,5 von 8,6 Prozent im Vorjahr ab. Unter dem Strich erzielte der Konzern einen Gewinn von 1,48 Milliarden nach 2,08 Milliarden Euro im Vorjahr.

Für das Gesamtjahr rechnen die Münchener weiter mit einem deutlich geringeren Ergebnis vor Steuern. Den Autoabsatz sieht BMW nach wie vor leicht höher. Die EBIT-Marge im Autogeschäft soll zwischen 4,5 und 6,5 Prozent liegen und damit weiterhin unter dem eigenen Anspruch von 8 bis 10 Prozent.

