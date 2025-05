LONDON, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Black Castle Capital Partners Ltd, ein in London ansässiges spezialisiertes Beratungsunternehmen, das Unternehmen bei der Vermittlung von Investoren in den Bereichen Private Equity , Risikokapital und Immobilien unterstützt, hat heute eine öffentliche Erklärung bezüglich seines unabhängigen Status und seiner Geschäftstätigkeit abgegeben.

Die Bekanntmachung geht auf laufende Marktanfragen und Online-Suchaktivitäten zurück, die zu Verwechslungen zwischen Black Castle Capital Partners Ltd und einem anderen Unternehmen mit ähnlichem Namen, Black Capital Partners, geführt haben. Dem Unternehmen ist aufgefallen, dass kürzlich durchgeführte Online-Suchen wie "Black Castle Capital Bewertungen" Black Castle Capital Partners Ltd fälschlicherweise mit Inhalten in Verbindung gebracht haben, die nicht mit Black Capital Partners in Zusammenhang stehen. Die beiden Unternehmen stehen jedoch in keinerlei Verbindung zueinander und es gibt keine gemeinsamen Eigentumsverhältnisse, Führungspositionen oder operative Überschneidungen.

Die Klarstellung zielt darauf ab, die Markttransparenz zu fördern, korrekte Informationen für Investoren und Partner zu gewährleisten und die eindeutige Position von Black Castle Capital Partners Ltd im Bereich der Unternehmensberatung zu bekräftigen.

Erklärung des CEO.

"Wir bedauern die durch diese Namensähnlichkeit verursachte Verwechslung und bitten Kunden, Partner und die Öffentlichkeit dringend, Informationen direkt über unsere offiziellen Kanäle zu überprüfen. Wir begrüssen eine sorgfältige Prüfung und unsere Erfolgsbilanz spricht für sich", so Richard Diaz, CEO von Black Castle Capital Partners Ltd.

Kontext: Die Unterscheidung zweier unabhängiger Unternehmen

Jüngste Marktuntersuchungen haben ergeben, dass Black Castle Capital Partners Ltd fälschlicherweise mit Black Capital Partners in Verbindung gebracht wurde, einem völlig unabhängigen Unternehmen mit eigener Führung, eigenem Branding und eigenen Geschäftszielen.

Warum die Abgrenzung wichtig ist

Black Castle Capital Partners Ltd agiert unabhängig von Black Capital Partners und allen weiteren Unternehmen mit ähnlichem Namen.

Black Castle Capital Partners Ltd ist beim Handelsregisteramt unter der Nummer 10635644 nach britischem Recht registriert.

Eine klare Abgrenzung zu anderen Unternehmen beugt unnötiger Verwirrung unter Investoren und Partnern vor.

Dies wiederum trägt dazu bei, die Integrität der Marke und eine fundierte Entscheidungsfindung aufrechtzuerhalten.

Über Black Castle Capital Partners Ltd

Black Castle Capital Partners Ltd ist ein in London ansässiges spezialisiertes Beratungsunternehmen. Das Unternehmen wurde 2017 von CEO Richard Diaz gegründet, um massgeschneiderte Lösungen für Existenzgründer, Wachstumsunternehmen und institutionelle Investoren anzubieten, die in den Bereichen Venture Capital, Private Equity und strategisches Kapital agieren.

Das Unternehmen kooperiert mit innovativen Gründern und disruptiven Unternehmen, um langfristige Werte zu erschliessen.

Mit einem effizienten, praxisnahen Ansatz sticht Black Castle Capital Partners Ltd durch seine sektorunabhängige Expertise hervor, die sich auf vielversprechende Chancen in den Bereichen Technologie, Immobilien und Schwellenländer konzentriert. Das Team ist nicht nur bei der Kapitalbeschaffung im Rahmen seiner Einführungsdienste behilflich, sondern bietet auch strategische Beratung, Netzwerkzugang und operative Unterstützung.

Black Castle Capital Partners Ltd. hat seinen Hauptsitz in London und steht für Flexibilität, Diskretion und Interessenabstimmung mit seinen Partnern, vermögenden Privatpersonen und institutionellen Investoren. Das Unternehmensethos basiert auf dem Aufbau von Beziehungen, um den individuellen Ambitionen der Partner gerecht zu werden.

Korrekte Informationen erhalten Sie hier:

Website: www.blackcastlecapital.co.uk

Kontakt: admin@blackcastlecapital.co.uk | +44 (0)207 099 8877

Anschrift: Black Castle Capital Partners Ltd, 48 Charles Street, Mayfair, London, W1J 5EN

Firmenregisternummer: 10635644