BASF Aktie News: BASF tendiert am Freitagmittag nordwärts

Um 12:28 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 46,95 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 19'607 Punkten liegt. Die BASF-Aktie legte bis auf 47,09 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 882'948 BASF-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,42 Prozent.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,59 EUR ausgeschüttet werden. Am 26.07.2024 äusserte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 16.11 Mrd. EUR, gegenüber 17.31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -6,90 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 präsentieren. BASF dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

