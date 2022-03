Ballard Power-Aktie schliesst klar im Minus: Ballard Power macht noch mehr Verlust

Für Ballard Power ist das vierte Quartal 2021 mit einem erneuten Verlust zu Ende gegangen. Je Aktie belief sich das Minus auf 0,15 CAD, nachdem vor Jahresfrist noch ein EPS von -0,063 CAD angefallen war. Analysten hatten zuvor einen Verlust je Aktie von 0,07 CAD erwartet.

Die Erlöse lagen im Berichtszeitraum unterdessen bei 36,7 Millionen CAD nach einem Umsatz von 36 Millionen CAD im Vorjahresquartal und Analystenschätzungen von 37,2 Millionen CAD. Damit enttäuschte das Unternehmen die Erwartungen.

Im Gesamtjahr zeigte sich eine ähnliche Tendenz: Der Verlust je Aktie wurde auf 0,39 CAD beziffert und lag damit höher als vor Jahresfrist (-0,251 CAD), hier hatten die Konsensschätzungen bei -0,395 CAD gelegen. Bei den Erlösen hatten Analysten im Fiskaljahr unterdessen mit einem Wert von 122,1 Millionen CAD gerechnet, nachdem der Umsatz im Vorjahr noch bei 103,6 Millionen CAD gelegen hatte. Tatsächlich setzte Ballard Power 2021 104,5 Millionen CAD um.

Im Ausblick auf 2022 geht Ballard von Gesamtbetriebskosten in Höhe von 140 bis 160 Millionen CAD aus - im Jahr 2021 hatten sich die Kosten auf 102,1 Millionen CAD belaufen. Mit einer Roadmap will das Unternehmen sein Ziel erreichen, bos 2030 "Mission Carbon Zero" sicherzustellen.

Die Ballard Power-Aktie hat an der Börse in Toronto schlussendlich 7,30 Prozent auf 12,96 CAD verloren, im US-Handel an der NASDAQ ging es bis Handelsende 8,01 Prozent auf 10,11 US-Dollar nach unten.



Redaktion finanzen.ch