Avolta-Aktie in Grün: Avolta expandiert am Flughafen Santiago de Chile

Dies stärke die Position von Avolta in Lateinamerika, teilte der Reisedetailhändler am Dienstagabend mit.

Der Vertrag mit der chilenischen Direktion für Zivilluftfahrt (DGAC) und dem Nationalen Zollamt (Zollamt) soll im dritten Quartal 2026 in Kraft treten. Er umfasst zwei Duty-Free-Shops mit einer Fläche von fast 3000 Quadratmetern auf Abflugseite und 2800 Quadratmetern auf Ankunftsseite, wie es heisst. Das Basler Unternehmen ist bereits seit 30 Jahren am Flughafen in Chile präsent.

Avolta unterzeichnet neuen 5-Jahres-Vertrag mit Flughafen Kopenhagen

Der Reisedetailhändler Avolta hat einen neuen Fünfjahresvertrag mit dem Flughafen Kopenhagen unterzeichnet. Das Unternehmen wird am erweiterten Terminal 3 fünf zusätzliche Gastronomie-Betriebe eröffnen.

Die Vereinbarung festige eine seit fast 20 Jahren bestehende Partnerschaft mit dem grössten Flughafen Nordeuropas, teilte Avolta am Mittwoch mit. Die Präsenz in der Region werde mit einem klaren Fokus auf lokale kulinarische Konzepte gestärkt.

Den Angaben zufolge betreibt Avolta am Flughafen Kopenhagen bereits fünf Restaurants. Nach der Erweiterung des Terminal 3 sollen jährlich rund 40 Millionen Passagiere über den Flughafen reisen, heisst es weiter.

Die Avolta-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,26 Prozent auf 42,83 Franken.

Basel (awp)