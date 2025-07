Autoneum Aktie News: Autoneum gibt am Dienstagnachmittag ab

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 145,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'607 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Autoneum-Aktie bisher bei 144,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 147,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'931 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.07.2025 auf bis zu 148,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,10 CHF am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 34,50 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,42 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Autoneum dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Autoneum im Jahr 2025 9,95 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Ulrike Reich übernimmt Leitung der Unternehmenskommunikation bei Autoneum - Aktie im Minus

Autoneum-Aktie steigt: Autoneum übernimmt chinesischen Zulieferer Chengdu FAW-Sihuan

SPI aktuell: SPI zum Start leichter