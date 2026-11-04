Ausblick: Inventurus Knowledge Solutions legt Quartalsergebnis vor

Inventurus Knowledge Solutions wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 13,32 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 10,81 INR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 91,72 Prozent auf 14,97 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 52,05 INR, wohingegen im Vorjahr noch 43,12 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,67 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 31,94 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net