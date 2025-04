Alibaba-Aktie trotzdem mit Gewinnen: Alibaba stellt KI-Hybrid-Modell Qwen 3 vor

• Alibaba lanciert Qwen 3• Hybride Anwendung möglich• Qwen 3 ist Grundlange von Alibaba-Chatbot Quark

Der chinesische Amazon-Konkurrent Alibaba hat eine neue Generation von Large Language Modellen enthüllt, die den Namen Qwen 3 trägt. Ziel des neuen Modells ist es, rivalisierende KI-Systeme von OpenAI, Google oder auch DeepSeek im harten Wettbewerb auf dem LLM-Markt auszustechen. Wie das Unternehmen in der zugehörigen Mitteilung schreibt, würde Qwen 3 "neue Massstäbe" in der KI-Revolution setzen und insbesondere in Bereichen wie mathematisches Denken sehr gut abschneiden. In anderen Bereichen wie der Programmierfähigkeit würde die Qwen 3-Reihe sogar besser abschneiden als Konkurrenzprodukte von OpenAI oder DeepSeek, zeigt Alibaba in der Mitteilung anhand einer Vergleichstabelle.

Die jüngste Lancierung umfasst acht Modelle, die über eine Bandbreite von 0,6 Milliarden bis 235 Milliarden Parametern verfügen. Es gibt dabei eine Kombination aus dichten und Mixed-of-Experts(MoE)-Architekturen.

Wie es in der Alibaba-Mitteilung heisst, würden die Qwen 3-Modelle 119 Sprachen und Dialekte unterstützen und seien mithilfe von 36 Billionen Token trainiert worden, die aus Lehrbüchern, Code, Frage-Antwort-Datensätzen und KI-generiertem Material stammten.

Am besten hätte das Flaggschiff-Modell Qwen-3-235B-A22B-Modell abgeschnitten, zu dem der Zugang noch beschränkt ist. Mehrere der anderen Modelle sind jedoch zum Download verfügbar. Wie Alibaba angibt, hätten seit seinem Start schon 300 Millionen Downloads der Qwen-Modell-Familie weltweit stattgefunden.

"Hybrides Reasoning"

Zudem verfügt die neue Technologie über "hybrides Reasoning", was einer Kombination von traditionellen LLM-Fähigkeiten und fortschrittlichem Reasoning entspricht. Auf diese Art können die Modelle zwischen einem "denkenden Modus", der für komplexe Aufgaben eingesetzt werden kann, und einem "nicht denkenden Modus", für schnelle, allgemeine Antworten, hin und her schalten. Hier seien Anwendungen in mobilen Geräten, autonomen Fahrzeugen und in der Robotik denkbar.

Qwen 3 ist zudem auch die Grundlage für den KI-Assistenten Alibabas, Quark. Wie Dow Jones mit Verweis auf Daten von aicpb.com schreibt, hätte Quark im März die meisten monatlichen aktiven Nutzer auf sich vereint und damit auch jene Chatbots von DeepSeek und ByteDance outperformt.

So bewegt sich die Alibaba-Aktie

Die Alibaba-Aktie zeigt sich im NYSE-Handel zeitweise 1,18 Prozent höher bei 119,77 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch