Aktien Schweiz Eröffnung: Zurückhaltender Start vor Fed-Zinsentscheid

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handel gestartet. Anleger hielten sich vor dem US-Zinsentscheid am Abend zurück, heisst es am Markt. Derweil bietet der Unternehmenskalender wenig Impulse, und auch die Konjunkturagenda ist nur dünn gefüllt.

Am Markt wird zwar mit unveränderten US-Zinsen gerechnet, dennoch hoffen Anleger auf klare Signale von Fed-Chef Jerome Powell zum künftigen Zinspfad - insbesondere angesichts des Drucks, der von Präsident Donald Trump ausgeht, so ein Händler. Derweil könnte Bewegung in den Handelsstreit zwischen den USA und China kommen. US-Finanzminister Scott Bessent will sich in der Schweiz mit einem führenden chinesischen Wirtschaftsvertreter treffen. Derweil droht sich der Konflikt zwischen Indien und Pakistan auszuweiten.

Der Leitindex SMI verliert gegen 9.15 Uhr 0,72 Prozent auf 12'142,00 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,64 Prozent auf 1970,50 und breite SPI 0,67 Prozent 16'555,27 Zähler. Im SLI verlieren 21 Werte und neun legen zu.

An der Indexspitze im SLI halten sich die schwergewichtigen Nestlé (+0,8%) als defensiver Wert. Logitech (+0,6%) sind nach einer Hochstufung durch die UBS gefragt. Derweil leiden Kühne+Nagel (-2,1%) unter der allgemeinen Zoll-Unsicherheit.

Die grossen Pharma-Titel Roche (-2,2%) und Novartis (-2,2%) liegen hingegen am Indexende, Lonza (-2,3%) fallen vor eigenen Zahlen gar noch etwas deutlicher zurück. Börsianer verweisen auf die Ernennung von Vinay Prasad zum Chef der Impfstoffabteilung der US-Gesundheitsbehörde FDA. Dieser hatte in der Vergangenheit viel Kritik an der Pharmaindustrie und der Pandemie-Strategie geübt.

