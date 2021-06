ABOUT YOU kurz vor Börsengang: Legt der Online-Modehändler eine Rally wie Zalando hin?

• Online-Modehändler boomen dank Corona-Schutzmassnahmen• ABOUT YOU generiert 75 Prozent der Umsätze per App• Milliardenbewertung vor Börsengang

Der Online-Modehändler ABOUT YOU aus Hamburg entstand im Jahr 2014 und wurde als Tochtergesellschaft der Otto Group gegründet. Neben zahlreichen Fremdmarken bietet der Konzern seinen Kunden auch Eigenmarken an und ist mit seiner leicht zu bedienenden Shopping-App schon in zahlreichen europäischen Ländern aktiv.

Ein europäisches E-Commerce-Unicorn

ABOUT YOU präsentiert sich selbst als eines der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen in Europa, was durch den aktuellen Unicorn-Status ebenfalls bestätigt wird. Als Unicorn wird in diesem Zusammenhang ein Startup-Unternehmen bezeichnet, dessen Marktbewertung schon vor einem Börsengang die Marke von einer Milliarde US-Dollar überschreitet.

Mit mehr als 1000 Mitarbeitern aus über 65 unterschiedlichen Nationen und einem Umsatz von 1,17 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2020/2021 kommt diese Firmenbewertung jedoch nicht von ungefähr. So bietet der Online-Shop von ABOUT YOU sein Sortiment, welches mehr als 2'000 unterschiedliche Modemarken umfasst, aktuell schon in insgesamt 15 europäischen Ländern an.

Der Fokus des Unternehmens liegt dabei auf einem personalisierten Einkaufserlebnis über das Smartphone, somit generiert der Konzern rund 75 Prozent seiner Umsätze allein über seine ABOUT YOU-App (Stand 2018). Damit spart sich das junge Unternehmen hohe Mietpreise für Geschäfte in europäischen Innenstädten sowie unnötige Personalkosten. Die konsequente Fokussierung auf die individuellen Bedürfnisse der Käufer ermöglichen den Kunden darüber hinaus ein umfassendes Shoppingerlebnis, wobei die passenden Produkte bzw. Kleidungsstücke auch aus einem gigantischen Sortiment relativ schnell gefunden werden können.

Börsengang noch im Juni 2021

Bereits im vergangenen Jahr wurden Spekulationen über einen möglichen Börsengang des Online-Modehändlers bekannt. Diese bewahrheiteten sich nun. Auf der Unternehmenswebseite ist zu lesen, dass die Führungsetage des Konzerns rund um den Vorstandschef Tarek Müller mit den Konsortialbanken Deutsche Bank, Goldman Sachs und JPMorgan kooperiert, die den Börsengang begleiten.

Der Börsengang, welcher schon am 16. Juni 2021 vollzogen werden soll, dürfe sich dabei vor allem für die Altaktionäre des Unternehmens lohnen. Denn während ABOUT YOU bei der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2018 noch mit knapp einer Milliarde Euro bewertet wurde, strebt das Unternehmen nun einen Börsenwert zwischen 3,6 und 4,4 Milliarden Euro an.

So will ABOUT YOU 28,6 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 8,4 Millionen bereits bestehende Titel an die Frankfurter Börse bringen. Die Preisspanne beträgt 21 bis 26 Euro je Aktie. Der Mittelwert der Preisspanne entspreche der derzeitigen Marktkapitalisierung des Unternehmens, die in etwa 4 Milliarden Euro entspreche, so die Deutsche Presse-Agentur. ABOUT YOU will einen Mindestbruttoerlös in Höhe von 600 Millionen Euro erreichen, der die Expansion des Modehändlers vorantreiben soll.

Von einer derartigen Bewertung würde dabei vor allem der Haupt- und Ankeraktionär Otto profitieren. Denn die Otto Group hält derzeit noch rund 54 Prozent an der Unternehmenstochter. Ein weiterer Profiteur wäre die Bestseller-Gruppe, die rund 29 Prozent an dem E-Commerce-Unicorn besitzt. Bestseller ist ein familiengeführtes Textilhandelsunternehmen aus Dänemark, welches rund 70 Prozent seiner Umsätze mit den Marken Jack & Jones, ONLY und VERO MODA erzielt.

Mit einer Minderheitsbeteiligung von knapp einem Prozent der Firma dürfte sich ein Börsengang jedoch auch für den Mitgründer und aktuellen Vorstandschef Tarek Müller durchaus lohnen.

Hauptkonkurrent Zalando als Referenzwert

Für interessierte Kapitalanleger, die nun darüber nachdenken, ob sie beim baldigen ABOUT YOU-Börsengang einige Papiere des Unternehmens zeichnen sollen, lohnt sich ein ausführlicher Blick auf die Kursentwicklung des MDAX-Titels Zalando. Denn der ebenfalls in Deutschland beheimatete Online-Versandhändler bedient genau das gleiche Publikum wie ABOUT YOU.

Dementsprechend zeigen auch die Firmenbewertungen der beiden Unternehmen gewisse Übereinstimmungen. Während die Zalando-Aktie Ende des Jahres 2018 noch für gut 25 Euro zu haben war, kostet das Papier nun schon rund 100 Euro und somit in etwa viermal so viel. Eine ähnliche Steigerungsrate hat auch der Firmenwert von ABOUT YOU. Denn während das Mode-Startup im Jahr 2018 noch mit rund einer Milliarde Euro bewertet wurde, soll es mit Hilfe des Börsengangs schon mindestens drei Milliarden Euro wert sein, also insgesamt dreimal so viel wie im Jahr 2018.

Online-Modehändler profitieren von der Pandemie

Dass Online-Modehändler wie Zalando und ABOUT YOU zu den grossen Profiteuren der Pandemie zählen, lässt sich an den steigenden Nutzerzahlen und Umsätzen erkennen. Aufgrund der strengen Hygienekonzepte in Einzelhandelsmodegeschäften in europäischen Innenstädten weichen nämlich mittlerweile immer mehr Kunden auf die grossen E-Commerce-Lösungen der Branche aus.

Ob die ABOUT YOU-Aktie, nach einem möglichen Börsengang im März 2021, eine ähnliche Rallye aufs Parkett legen kann, lässt sich aktuell nur schwer abschätzen. Klar ist aber, dass die Bewertungen in der gesamten E-Commerce-Branche gegenwärtig sehr hoch sind, da die aktuellen Schutzmassnahmen rund um die vorherrschende Pandemie immer mehr Menschen zum Shopping im Internet animieren.



Redaktion finanzen.ch