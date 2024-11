NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich vor einem Investorentag am Donnerstag auf "Underweight" mit einem Kursziel von 440 Franken belassen. Analyst Kamran Hossain erwartet in einer am Montag vorliegenden Studie Zielsetzungen für die Jahre 2025 bis 2027. Der Versicherer habe zuletzt im Branchenvergleich ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum erzielt, doch dieses sei im Aktienkurs mehr als eingepreist./tih/zb;