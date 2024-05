NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich von 400 auf 425 Franken angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Versicherers zum ersten Quartal habe er seine Prognosen für das Betriebsergebnis (BOP) der Jahre 2024 bis 2027 um durchschnittlich 4 Prozent erhöht, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih;