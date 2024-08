NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zalando den Status "Positive Catalyst Watch" mit Blick auf die Quartalszahlen am 6. August entzogen. Die Einstufung wurde auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Branchentrends im Juli seien weniger beruhigend und signalisierten, dass der Online-Modehandel aktuell wieder im negativen Bereich liege, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher erscheine das Chance/Risiko-Verhältnis des Online-Modekonzerns nun ausgewogener./edh/ajx;