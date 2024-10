NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Neutral" belassen. Auf Basis der Gewinnerwartungen (EPS) für 2025 erschienen die Aktien der Fachverlage Relx und Wolters Kluwer im Vergleich zum Gesamtmarkt teuer, doch sie würden mit einem 20-prozentigen Abschlag zur US-Konkurrenz gehandelt, schrieb Daniel Kerven in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse. Die mittelfristigen organischen Wachstumsaussichten rechtfertigten die hohen Bewertungen. Relx bevorzugt er derzeit wegen des höheren Potenzials durch Künstliche Intelligenz (KI), des sich beschleunigenden Wachstums und des möglichen Verkaufs des schwankungsanfälligen Ausstellungsgeschäfts, was den Bewertungsrückstand zur US-Konkurrenz schließen könnte./gl/ag;