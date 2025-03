ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer unter anderem aufgrund von Währungseffekten von 185 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Medienwerte hätten sich im bisherigen Jahresverlauf unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analyst Adam Berlin in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Die Aktienauswahl in diesem Umfeld sei schwierig, aber es gebe einige Möglichkeiten zum Aufholen. Er bevorzugt defensive Papiere wie seine Favoriten Relx und Universal Music Group./edh/ag;