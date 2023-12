NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für den Billigflieger Wizz Air von 2450 auf 2200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Derweil votiert Analyst Samuel Bland in seinem Branchenausblick auf 2024 für den europäischen Transport- und Logistiksektor nun für alle Netzwerkairlines mit "Underweight". Er fürchtet, dass deutliche Kapazitätsausweitungen in einem Umfeld geringeren Wirtschaftswachstums ihre Renditen wieder unter Druck setzen könnten. Bland setzt in der Studie vom Donnerstag stattdessen auf den Billigflieger Ryanair, dessen Aktien er sogar auf die "Analyst Focus List" hob. Hier mag er die Kapazitäts-Einschränkungen gegenüber den klassischen Airlines. Bei Ryanair-Konkurrent Wizz verweist er indes auf Sorgen wegen der Probleme mit GTF-Triebwerken./gl/mis;