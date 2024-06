HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Nachfrage gestalte sich für den Baumaschinen-Hersteller weiter schwierig, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Risiken für den Aublick hielten an, da die Kostenmaßnahmen allein für die dazu nötige Margensteigerung wohl nicht ausreichten./gl/men;