LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Wacker Chemie nach Quartals-Eckdaten und einer Gewinnwarnung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Quartal habe die Konsensschätzung verfehlt, und das gesenkte Ebitda-Jahresziel liege nun 20 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinnwarnung an sich habe nicht überrascht, das Ausmaß aber schon, betonte er. Entsprechend negativ dürfte die Kursreaktion der Aktie ausfallen./gl/bek;