LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Trotz steigender Energiekosten im Zuge wegfallender Steuererleichterungen ändere sich nichts an der Anlage-Story des Spezialchemiekonzerns, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Empfehlung basiere auf der Erwartung, dass sich die Produktion von Solaranlagen weiter aus Asien nach Europa und die USA verlagere. Satz rechnet mit Blick auf das europäische Klimagesetz mit irgendeiner Form der Förderung, von der Wacker profitieren dürfte./ag/edh;