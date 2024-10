NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Chetan Udeshi am Montagmorgen. Der Ausblick für das vierte Quartal sei etwas vage. Die Aktien von Wacker stehen bereits auf der "Negative Catalyst Watch", was kurzfristig starke Skepsis bezüglich der Kursentwicklung signalisiert./ag/ajx;