HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 143 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die lustlose Nachfragesituation halte an, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/gl;