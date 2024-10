FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Wacker Chemie nach Zahlen fürs dritte Quartal von 100 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler ging in seinem am Montag vorliegenden Kommentar davon aus, dass die Nachfrage nach Chemikalien in den kommenden sechs Monaten leicht anziehen wird. Allerdings gebe es derzeit keine verlässlichen Signale fu?r eine deutliche Verbesserung der Nachfrage. Unsere Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2024 liege weiterhin unter der Konsensschätzung./mis/ag;