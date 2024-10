NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie trotz schwacher Quartalszahlen mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des dritten Quartals habe seine Schätzungen um 8 Prozent und den Marktkonsens um 6 Prozent verfehlt, schrieb Analyst Chris Counihan am Montagmorgen. Er rechnet kurzfristig mit Abgabedruck in den Aktien./ag/zb;