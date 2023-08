NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die erhöhten Jahresziele des Verkehrstechnikkonzerns habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 nach oben geschraubt, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ck;