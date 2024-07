NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vossloh nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Schienen- und Verkehrstechnikkonzern habe angesichts hoher Vorjahres-Vergleichswerte solide abgeschnitten und abgesehen von der positiven Überraschung beim Auftragseingang die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Fabian Piasta am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die bestätigten Jahresziele sollten erreichbar sein./gl/mis;