NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo B anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 294 schwedischen Kronen belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Lkw-Bauers bis 2026 gesenkt, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kursziel bleibe aber gleich, da er auch den gesamten Bewertungszeitraum in die Zukunft verschoben habe./la/he;