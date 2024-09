LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Gewinnwarnung von VW sei nach BMW und Mercedes-Benz die nächste Hiobsbotschaft, schrieb Analyst Henning Cosman in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Kurioserweise hätten die Wolfsburger den Massenmarkt und den Finanzdienstleistungsbereich verantwortlich gemacht, nachdem die beiden anderen Hersteller das Luxussegment und China genannt hatten. Cosman hatte bereits am vergangenen Montag seine VW-Schätzungen gesenkt. Die Einstufung blieb positiv, da Cosman vieles für eingepreist hält./ag/gl;