HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Volkswagen von 131 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem nun alle Unternehmen aus dem Konzern ihre Zahlen vorgelegt hätten, seien diese in sein Bewertungsmodell eingeflossen, schrieb Analyst Fabio Hölscher in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Ein weiteres Übergangsjahr liege vor den Wolfsburgern./mf/ag;