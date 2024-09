Volkswagen 91.27 CHF -0.47% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen nach der neuerlichen Gewinnwarnung von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ausmaß sei zwar deutlich, die Sache an sich aber wenig überraschend, schrieb Analyst Romain Gourvil in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er verwies auf die Warnungen von BMW und Mercedes und die breite Marktschwäche in China, USA und Europa. Gourvil kappte seine Schätzungen und erwartet weitere Belastungen durch das Umbaumaßnehmen des Konzerns./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2024 / 05:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



