NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Overweight" belassen. Elodie Rall beschäftigte sich in ihrer am Montag vorliegenden Analyse mit dem Energiegeschäft des Infrastrukturkonzerns, das am 22. November auf einem Kapitalmarkttag im Mittelpunkt steht. Dieser könne die Bewertung stützen. Für gewöhnlich sei es im Fall von Vinci nach relativ schlechtem Kursverlauf dann ein guter Einstiegszeitpunkt, wenn auf politische Unsicherheiten überreagiert wurde./tih/ag;